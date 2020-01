Pokémon Schwert und Schild - Die Insel der Rüstung: Das sind die beiden Legendären Kung-Fu-Pokémon Dakuma und Wulaosu

Dakuma und seine Weiterentwicklung Wulasosu treten das erste Mal in „Die Insel der Rüstung“ auf – dem 1. Teil des kommenden Erweiterungspasses. Wir stellen euch die Kung-Fu-Pokémon samt der Gigadynamax-Formen von Wulaosu näher vor.

Der Erweiterungspass zu Pokémon Schwert und Schild, der diese Woche in der Pokémon Direct angekündigt wurde, bringt zahlreiche neue Inhalte in die Editionen. Dazu gehören neue Gebiete, aber auch neue Pokémon. Jeder der beiden Teile des Erweiterungspasses dreht sich dabei um jeweils ein brandneues Legendäres Pokémon. Hier stellen wir euch Dakuma und seine Weiterentwicklung Wulaosu näher vor.

Pokémon Schwert und Schild Die Schneelande der Krone: Das ist das Legendäre König-Pokémon Coronospa

Dakuma ist ein kleines Kung-Fu-Pokémon vom Typ Kampf und kommt im 1. Teil des Erweiterungspasses mit dem Namen „Die Insel der Rüstung“ vor. Obwohl es sich weiterentwickeln kann, gehört es trotzdem zu den Legendären Pokémon.

Das Legendäre Kung-Fu-Pokémon Dakuma

Kategorie: Kung-Fu-Pokémon

Kung-Fu-Pokémon Typ: Kampf

Kampf Größe: 0,6 m

0,6 m Gewicht: 12,0 kg

12,0 kg Fähigkeit: Konzentrator

© Nintendo/The Pokémon Company

Offizielle Beschreibung: In „Die Insel der Rüstung“ hat Dakuma seinen Auftritt. Dieses Pokémon arbeitet hart daran, sowohl seinen Körper als auch seinen Geist zu stählen. Jede Niederlage motiviert es dazu, noch rigoroser zu trainieren, um stärker zu werden. Dakuma verfügt über ein Organ, das in seinem Unterleib „Kampfenergie“ produziert. Bevor es einen Kampf bestreitet, erhöht es diese Energie mithilfe einzigartiger Atemtechniken und starker Konzentration. Heutzutage leben wilde Dakuma weit entfernt von der Galar-Region in bergigen Gebieten, aber diese Pokémon-Art war einst in Galar heimisch. Historischen Aufzeichnungen zufolge begleiteten sie Menschen, die zum Erkunden oder Handeln in unerforschte Länder aufbrachen. Aufgrund diverser Schriften ist anzunehmen, dass die Dakuma, die heute in weit entfernten Gebirgen leben, von den Dakuma abstammen, die aufgrund ihrer Reisen einst in diesen Ländern heimisch wurden.

Die Weiterentwicklung Wualosu und seine zwei Stile

Es ist nicht viel darüber bekannt, wie sich Dakuma weiterentwickelt, aber offenbar spielen von euch getätigte Entscheidungen eine Rolle, in welche von zwei Formen es sich verwandeln kann. Die Entwicklung Wulaosu kann im Fokussierten Stil oder im Fließenden Stil auftreten. Dabei unterscheiden sich die Typen. Im Fokussierten Stil besitzt es die Typenkombination Kampf/Unlicht und im Fließenden Stil die Typenkombination Kampf/Wasser.

Links: Fokussierter Stil, rechts: Fließender Stil © Nintendo/The Pokémon Company

Kategorie: Kung-Fu-Pokémon

Kung-Fu-Pokémon Typ: Kampf + Unlicht (Fokussierter Stil)/Kampf + Wasser (Fließender Stil)

Kampf + Unlicht (Fokussierter Stil)/Kampf + Wasser (Fließender Stil) Größe: 1,9 m

1,9 m Gewicht: 105,0 kg

105,0 kg Fähigkeit: Verborgene Faust

Offizielle Beschreibung: Dakuma entwickelt sich nach ausreichendem Training zu Wulaosu. Wulaosu scheint über zwei Formen zu verfügen – den Fokussierten Stil und den Fließenden Stil – die sich jeweils auch in einem Typ voneinander unterscheiden. Wulaosu im Fokussierten Stil bevorzugen Kämpfe ohne Zurückhaltung. Wenn sie wütend sind, greifen sie ihre Gegner gnadenlos an, bis diese endgültig am Boden liegen. Wulaosu im Fokussierten Stil bewegen sich meist unmittelbar und gezielt, indem sie geradlinig nach vorne schnellen. Anfangs halten sie Abstand von ihren Gegnern, doch dann nähern sie sich ihnen in einem Satz und teilen einen mächtigen Schlag aus. Wulaosu im Fließenden Stil verhalten sich ruhig, beobachten ihre Gegner und schätzen deren Stärke ab, während sie Angriffen ausweichen. Wulaosu im Fließenden Stil parieren im Kampf die Angriffe des Gegners mit eleganter Leichtigkeit und überwältigen diesen dann mit einer Vielzahl von schnellen Schlägen.

Pokémon Schwert und Schild Das Abenteuer geht weiter: Zweiteiliger Erweiterungspass offiziell angekündigt

Die mächtigen Gigadynamax-Formen von Wulaosu

Obendrein besitzen die beiden Formen von Wulaosu (Fokussierter Stil und Fließender Stil) jeweils eigene Gigadynamax-Formen.

Kategorie: Kung-Fu-Pokémon

Kung-Fu-Pokémon Typ: Kampf + Unlicht (Fokussierter Stil)/Kampf + Wasser (Fließender Stil)

Kampf + Unlicht (Fokussierter Stil)/Kampf + Wasser (Fließender Stil) Größe: ≧ 29,0 m (Fokussierter Stil)/ Größe: ≧ 26,0 m (Fließender Stil)

≧ 29,0 m (Fokussierter Stil)/ Größe: ≧ 26,0 m (Fließender Stil) Gewicht: ???,? kg

???,? kg Fähigkeit: Verborgene Faust

Links: Fokussierter Stil, rechts: Fließender Stil © Nintendo/The Pokémon Company

Offizielle Beschreibung: Wulaosu im Fokussierten Stil und im Fließenden Stil haben auch jeweils eine Gigadynamax-Form. Im Fokussierten Stil sieht Gigadynamax-Wulaosu so aus, als würde es jeden Moment wütend losbrüllen. Die Menschen nennen es sowohl die „Inkarnation des Zorns“ als auch einen „übersinnlichen Abgesandten, der böse Geister mit seiner Wut vertreibt“. In dieser Form bewahrt Gigadynamax-Wulaosu still und mit ruhiger Miene seine Haltung. Diesem Pokémon gegenüberzustehen, kann für manche sehr beunruhigend sein, da sie sich dabei fühlen, als lägen die Abgründe ihrer Seele offen. Andere berichten hingegen von einem Gefühl der Erleichterung, als wären sie von bösen Geistern befreit worden.

Der Erweiterungspass erscheint in zwei Teilen. Teil 1 mit dem Namen „Die Insel der Rüstung“ wird bis Juni 2020 veröffentlicht. Teil 2 mit dem Namen „Die Schneelande der Krone“ kommt im Herbst 2020.