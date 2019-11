Pokémon Schwert und Schild - Guide: Was bringt PokéCamping und wie erhaltet ihr neue Spielzeuge?

© The Pokémon Company / Nintendo / PlayCentral-Bildmontage

Beim PokéCamping könnt ihr mit euren Pokémon Spaß haben. Doch was bewirkt es überhaupt und wie erhaltet ihr neue Gegenstände zum Spielen? Unser Guide gibt Aufschluss.

In Pokémon Schwert und Schild gibt es das neue Feature PokéCamping. Es ist ein wenig an PokéMonAmi angelehnt und erlaubt es euch, im Freien ein Zelt aufzuschlagen, mit euren Pokémon zu spielen und ein Curry zu kochen. Wir erklären euch alles, was ihr zum PokéCamping wissen müsst und verraten außerdem, wie ihr neue Spielzeuge bekommt.

PokéCamping

Im Laufe des Abenteuers erhaltet ihr ein Camping-Set. Dadurch könnt ihr das PokéCamping aktivieren. Alternativ könnt ihr auf Routen auch andere Zelte sehen, die ihr besuchen könnt. Beides führt dazu, dass ihr zu einem Bildschirm gelangt, auf dem zahlreiche Pokémon herumtollen.

Ihr selbst seht das Geschehen quasi aus der Ich-Perspektive und beobachtet die Pokémon. Nun habt ihr eine Reihe von Möglichkeiten:

Das Pokémon rufen Mit dem Pokémon spielen Ein Curry kochen

Mit dem Pokémon spielen

Schaut ihr euer Team-Pokémon an und drückt den A-Knopf, bekommt ihr seine Aufmerksamkeit und es läuft auf euch zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr nun ein Spielzeug zücken. Am Anfang stehen euch ein Wedel und ein Ball zur Verfügung.

Das Pokémon wird den Wedel wie eine Katze versuchen anzugreifen. Den Ball könnt ihr werfen, damit das Pokémon ihm folgt und ihn zurückbringt.

Das Spielen mit dem Pokémon bewirkt, dass sich die Freundschaft zu ihm erhöht. Das hat Effekte für den Kampf, zum Beispiel landet es vermehrt Volltreffer.

So bekommt ihr neue Spielzeuge

Um neue Spielzeuge zu erhalten, müsst ihr den Curry-Dex füllen. Am Treppenaufgang, der die Naturzone mit Engine City verbindet, findet ihr den Camping-Experten. Bei ihm könnt ihr euren Curry-Dex bewerten lassen. Je nach der Anzahl der gekochten, unterschiedlichen Curry-Rezepte erhaltet ihr neue Bälle als Geschenk.

© The Pokémon Company / Nintendo

So gibt es für 10 Curry-Gerichte zum Beispiel einen sehr schweren Ball und bei 50 Curry-Gerichten sogar einen Ball, der sich wie Schallquap anhört. Serebii hat die verschiedenen Bälle aufgelistet.

Curry kochen

Im PokéCamp könnt ihr euren Pokémon eine große Freude machen, indem ihr ein Curry kocht. Alles, was ihr zum Curry-Kochen wissen müsst und wie sich die Rezepte zusammensetzen, haben wir im verlinkten Guide für euch erklärt.

© The Pokémon Company / Nintendo

Zeltplätze als Reisepunkte nutzen

In „Pokémon Schwert und Schild“ könnt ihr mit dem Flugtaxi bereits besuchte Städte schnell erreichen. Aber auch Routen lasen sich ansteuern und zwar über die von NPCs aufgestellten Zelte. Besucht also einen der Camping-Plätze eines NPCs und ihr könnt ihn als Schnellreisepunkt nutzen.

Mit Freunden campen

Das PokéCamping lässt sich nicht nur allein aktivieren. Ihr könnt eure Freunde einladen, um zum Beispiel Hilfe fürs Curry-Kochen zu bekommen. Beachtet jedoch, dass ihr eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft braucht.