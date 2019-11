Pokémon Schwert und Schild - Guide: Alle Infos zum Curry-Kochen und zu den Rezepten

Ein neuer Zeitvertreib in „Pokemon Schwert und Schild“ ist das PokéCamping. An verschiedenen Orten in Galar könnt ihr euer Zelt aufschlagen oder die Camping-Plätze von anderen Spielern besuchen. Während des Campens habt ihr die Möglichkeit mit euren Pokémon zu spielen und ein leckeres Curry zu kochen. In diesem Guide erzählen wir euch allle wichtigen Infos zum Curry-Kochen.