Pokémon Go - Deoxys in der Verteidigungsform schon bald im EX-Raid, diese Konter braucht ihr!

Schon bald erscheint Deoxys in der Verteidigungsform im EX-Raid. Aber wie erhalte ich einen EX-Raid-Pass und ab wann erscheint das mysteriöse Pokémon? Wir haben die wichtigsten Fragen geklärt.

Macht euch bereit, der nächste EX-Raid wartet auf alle Spieler von Pokémon Go. Das übermächtige DNA-Pokémon Deoxys kehrt zurück und zwar in seiner Verteidigungsform! Wir fassen euch die wichtigsten Information in der Übersicht zusammen.

Deoxys erneut im EX-Raid

Die wichtigste Frage klären wir zuerst. Ab wann wird Deoxys im EX-Raid zum Kampf bereitstehen? Schon sehr bald, das mysteriöse Pokémon wird ab dem 25. März zur Verfügung stehen.

Wie kann ich an einem EX-Raid teilnehmen? Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Raid kann nicht jeder Spieler mit einem regulären Raid-Pass oder Premium-Raid-Pass teilnehmen. Für die Teilnahme wird ein spezieller EX-Raid-Pass benötigt, der das entsprechende Datum und die Uhrzeit enthält. Zu dieser Zeit könnt ihr Deoxys herausfordern.

Wie erhalte ich einen EX-Raid-Pass? Ihr erhaltet einen EX-Raid-Pass, indem ihr einen Raid-Kampf in der Arena gewinnt, in der EX-Raids stattfnden werden. Diesbezüglich müsst ihr auf die Details der Arena achten. Hier wird angezeigt, ob ein EX-Raid stattfinden kann. Ihr könnt zudem einen Besten Freund oder Hyperfreund einladen, dass er am Kampf teilnimmt, wenn ihr über einen EX-Raid-Pass verfügt.

Welche Konter sollte ich gegen Deoxys einsetzen? Da Deoxys ein Stufe-5-EX-Raid-Boss ist solltet ihr mit mehreren Spielern und nur mit euren besten Teams kämpfen. Ein Bester Freund wird euch ebenfalls eine große Hilfe sein wegen dem Angriffsbonus. „Defense Form Deoxys“ ist ein Psycho-Typ-Pokémon, weshalb Geister-, Käfer- und Unlicht-Counter gefragt sind. Nachfolgend haben wir eine Liste mit den besten Kontern für Deoxys in der Verteidigungsform eingebunden:

Gengar: Dunkelklaue und Spukball

Snibunna: Finte und Schmarotzer

Mewtwo: Psychoklinge und Spukball

Kramshef: Standpauke und Finsteraura

Banette: Dunkelklaue und Spukball

Despotar: Biss und Knirscher