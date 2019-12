Podcast - Das müsst ihr vor der Serie über The Witcher wissen!

In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über „The Witcher“. Die TV-Serie steht in den Startlöchern, doch es herrscht viel Verwirrung in der Community. Wir möchten offene Fragen klären und ein umfangreiches Gesamtpaket mit auf den Weg geben, das euch bestens auf die Serie vorbereitet.