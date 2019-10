Podcast - Magic Moments in Videospielen: Was ist das und wie entsteht so ein Moment?

Es sind diese ganz besonderen Momente in Videospielen, die wir bis heute in Erinnerung behalten und die einfach nicht mehr aus unserem Kopf verschwinden möchten. Aus diesem Grund sprechen wir in der neuen Podcast-Episode über Magic Moments in Videospielen und gehen dabei dem Ursprung auf den Grund.

In unserer neuesten Podcast-Episode sprechen wir über Magic Moments in Videospielen. Unter anderem stellen wir uns dabei eingangs die Frage, was solche Momente überhaupt sind und wie diese entstehen.

Schließlich wird jeder Spieler sicherlich das eine oder andere Mal eine entsprechende Situation erlebt haben, an die er sich bis heute erinnert und die ihn womöglich sogar fürs Leben geprägt hat. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um einen Magic Moment in einem Videospiel zu erschaffen und dadurch bestimmte Gefühle und Emotionen beim Spieler auszulösen.

Sollte euch dieses Thema ebenso interessieren wie uns, dann würden wir uns über euer Feedback und eure Gedanken freuen. Alle Plattformen, auf denen ihr Doublepump anhören oder uns unterstützen könnt, haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Wir hoffen wir hören uns!

Der PlayCentral-Podcast

Den Podcast Doublepump findet ihr ab sofort auf Soundcloud. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify und iTunes folgen. Und sollte euch unser Podcast ganz besonders gut gefallen, könnt ihr uns bei dem Projekt zudem gerne über Patreon unterstützen und auf den entsprechenden Plattformen eine Bewertung hinterlassen.

