PlayStation Plus - Diese Spiele habt ihr euch für November gewünscht!

Wir haben euch mal wieder danach gefragt, welche Spiele ihr euch im November 2019 für PS Plus wünscht. Die Wählerschaft scheint dabei so uneins wie noch nie zuvor zu sein.

Würden wir unsere Abstimmung Sony vorlegen, um entscheiden zu können, welche Spiele laut euch im Monat November bei PlayStation Plus landen sollten, gäbe es wohl einige Schwierigkeiten. Denn diesmal herrscht eine derart gleiche Stimmenverteilung, dass man nur sehr knapp zwei Sieger küren kann.

Eine extrem knappe Mehrheit

Über 3.100 Stimmen können wir diesmal auszählen und der knappe Wunschsieger für PS Plus im November 2019 mit 330 Fürsprechern ist: Horizon Zero Dawn. Nicht verwunderlich, denn lässt man die Tatsache außer Acht, dass die Geschichte um Aloy einfach ein grandioses Spiel bildet, so flammt der Hype aktuell ohnehin noch einmal neu auf, da man vermutet, dass derzeit eine Fortsetzung des Rollenspiels entsteht.

Ganz knapp dahinter befindet sich Ghost Recon Wildlands, das bei unserer Abstimmung für den Monat Oktober noch vor dem heutigen Gewinner lag. Mit nur 7 Stimmen weniger ist hier allerdings nicht viel Distanz vorhanden.

Den dritten und vierten Platz teilen sich mit 320 Stimmen Dying Light, für das ein offizieller Nachfolger ansteht, sowie Rise of the Tomb Raider. Alle anderen Spiele reihen sich mit einem Unterschied von maximal 13 Stimmen sehr knapp dahinter ein.

Alle Titel auf einmal können wir leider nicht haben, denn jeden Monat finden nur zwei Spiele in das PlayStation Plus-Abonnement.

Welche Games tatsächlich im November 2019 zu PS Plus hinzugefügt werden, erfahren wir heute im Laufe des Tages. Aktuell habt ihr noch die Chance euch die Oktober-Spiele „MLB The Show 19“ und The Last of Us Remastered zu sichern.

PlayStation Plus Neu im November 2019: Kostenlose Spiele werden heute enthüllt