Horizon Zero Dawn 2 - Motion-Capture-Aufnahmen gestartet: Für die Fortsetzung?

Guerrilla Games beginnt mit Motion-Capture-Aufnahmen für ihr neues Spiel. Dafür tut man sich mit dem schwedischen Studio Goodbye Kansas zusammen. Sind die Aufnahmen für die Fortsetzung von „Horizon Zero Dawn“?

Die Arbeiten am neuen Guerrilla Games-Spiel schreiten voran. Wie ein Mitarbeiter des niederländischen Entwicklers vermeldet, haben nun die Motion-Capture-Aufnahmen begonnen. Die große Frage ist allerdings weiterhin: An welchem Spiel wird hier hinter den Kulissen gewerkelt?

Horizon Zero Dawn 2 Arbeitet Guerrilla Games bereits am Nachfolger? Diese Hinweise gibt es!

Erwartet uns Horizon Zero Dawn 2?

Seit dem Release von Horizon Zero Dawn und der Frozen Wilds-Erweiterung sind die Entwickler von Guerrilla Games mit neuen Projekten beschäftigt. Mit 10 Millionen verkauften Einheiten zeigt sich „Horizon Zero Dawn“ sehr erfolgreich und das Abenteuer von Aloy besitzt eine große Fan-Gemeinde. Nun wird vermutet, dass der Entwickler an einer Fortsetzung arbeitet, die als Launch-Titel für die kommende PS5 erscheinen könnte.

Bereits mehrere Stellengesuche wiesen darauf hin, dass uns ein „Horizon Zero Dawn“-Sequel erwartet. Auch ein neues Killzone oder gar eine ganz neue IP wären möglich. Fest steht aber: Die Arbeiten an dem noch geheimen Titel erreichen nun ein neues Level.

Motion-Capture-Aufnahmen in Schweden

Guerilla Games hat sich mit Goodbye Kansas in Stockholm zusammengetan und mit den Motion-Capture-Arbeiten für das neue Spiel begonnen. Das teilt Principal Animator Darrell Randall von Guerrilla Games auf Twitter in einem mittlerweile wieder gelöschten Post mit.

Das Studio Goodbye Kansas ist kein unbeschriebenes Blatt in der Gaming-Branche. Die Schweden haben bereits für CD Projekt RED den E3-Trailer von Cyberpunk 2077 produziert.

Horizon Zero Dawn 2 Könnte ein Launch-Titel für die PS5 sein

Unter Umständen könnte uns schon bald die Ankündigung des neuen Spiels erwarten. Wünscht ihr euch ein „Horizon Zero Dawn 2“ oder wollt ihr lieber ein anderes Game von Guerrilla Games? Teilt es uns in den Kommentaren mit!