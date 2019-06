PlayStation Plus - Im asiatischen Raum gab es andere Gratis-Spiele

Als bekannt gegeben wurde, welche Gratis-Spiele es für Playstation-Plus-Abonnenten im Juli geben wird, war die Aufregung groß. Viele sind mit den ausgewählten Titeln alles andere als zufrieden und machen ihrem Ärger nun in diversen Foren mit lautstarker Kritik Luft. Doch nicht überall gab es die gleichen Titel, so verfügen die Regionen Japan und Asien beispielsweise über ein differenziertes Line-up.

Im Juli 2019 gibt es für Abonnenten von Playstation Plus die Titel „Pro Evolution Soccer 2019“ und „Horizon Chase Turbo“ gratis zum Download. Zwei Spiele, mit denen viele Fans absolut unzufrieden sind. Von einem schlechten Scherz und Enttäuschung im nicht messbaren Bereich ist die Rede, vom miesesten PS-Plus-Monat aller Zeiten und Faulheit seitens der Verantwortlichen.

Ärger im Juli

Die Probleme mit den ausgewählten Titeln sind zahlreich. Zum einen ist es natürlich schwer, nach einem Titel wie Borderlands: Handsome Collection, welches es im Juni obendrauf gab, die Messlatte auf gleichem Niveau zu halten. Zum anderen ist PES 19 ein jährliches Sportspiel und schon bald, dank dem Release von PES 20, nicht mehr aktuell.

Hinzu kommt, dass es mit PES 2019 Lite bereits eine kostenlose Variante des Titels gibt, der Release für Playstation Plus also als überflüssig bezeichnet werden kann. Außerdem ist der zweite Titel, „Horizon Chase Turbo“, ursprünglich ein Mobile-Spiel. Nachdem extra alle PS3-Spiele aus PS Plus entfernt wurden, um die Qualität der Gratisspiele zu erhöhen, erscheint dies vielen als fragwürdige Entscheidung.

Der von Sony angegebene Wert von insgesamt fast 50 Euro darf ebenfalls angezweifelt werden, ist die Summe doch recht unrealistisch.

PS Plus: Das gab es in anderen Ländern

PES 2019 gab es weltweit als Headliner, abseits davon bekamen manche Regionen jedoch andere Spiele als wir in Europa und den USA. So dürfen sich japanische Abonnenten von Playstation Plus zusätzlich über den Titel „Caligula Effect: Overdose“ freuen. Der rundenbasierte Dungeon-Crawler von Aquaria wurde von Tadashi Satomi mitentworfen, welcher bereits an den ersten drei Titeln der Persona-Reihe mitgewirkt hat.

„Caligula Effect: Overdose“ konnte sich nach dem offiziellen Release über weitgehend positive Kritiken erfreuen und gilt allgemein hin als äußerst solides Action-RPG.

In Asien, welches von Sony als eigene Region behandelt wird, gibt es stattdessen „Aegis Defender“ als zusätzlichen Gratis-Titel. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Tower Defense und 2D-Plattformer von Guts Department. In dem Spiel kontrolliert ihr ein Team aus bis zu vier Charakteren, die alle über eine spezifische Fähigkeit verfügen und einzigartige Gegenstände herstellen können. Jedes Level teilt sich dabei in zwei Phasen auf. In der Ersten erkundet ihr die Region und löst Rätsel, in der Zweiten verteidigt ihr die Basis, ein besonderes Objekt oder eine wichtige Person vor mehreren Wellen an Gegnern.

Das Spiel bekam durchgehend gute Kritiken und erhielt 2017 sogar den „Best of the Mix“-Preis auf der E3.