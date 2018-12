PlayStation Classic - YouTuber zeigt, wie man in die Einstellungen gelangt

Ein YouTube-Kanal hat sich mit den technischen Details der PlayStation Classic auseinandergesetzt und hat es in die Settings der Retro-Konsole geschafft. Dadurch ergeben sich umfangreiche Möglichkeiten, die das Spielerlebnis sogar verbessern könnten.

Der YouTube-Kanal von Retro Gaming Arts hat gezeigt, wie die Besitzer der PlayStation Classic in die Einstellungen der Retro-Konsole gelangen können. Der Vorgang ist denkbar einfach. Ihr müsst einfach eine USB-Tastatur in die Konsole stecken und Escape drücken.

Einmal im Menü angekommen, habt ihr unterschiedlichste Einstellungsmöglichkeiten wie Reset Game, Controls, Cheats, Safe State oder Load State. Im Detail können zudem Scanlines, Software Filter oder der Video Output Mode angepasst werden.

PlayStation Classic Internationale Review-Übersicht: Retro-Konsole enttäuscht Tester

Aber warum sind die Settings so wichtig?

Die Tester und Spieler kritisieren unter anderem Einbrüche der FPS-Anzahl. Mit den Einstellungen könnt ihr unter anderem von der PAL- auf die NTSC-Version der Spiele wechseln, was eine Auswirkung auf einige kritische Faktoren haben dürfte. Die NTSC-Versionen laufen nämlich mit einer anderen Frequenz. Und weiter könnt ihr die FPS anpassen und mit 60 FPS spielen. Es besteht die Option, das Frame-Limit an- oder auszuschalten. Davon abgesehen können so multiple Speicherstände erstellt werden. Dazu gesellen sich übliche technische Spielereien mit dem Display und mehr.

Aber eine Information solltet ihr noch dringend beachten: Scheinbar funktioniert der beschriebene Vorgang nicht mit allen Tastaturen, wie der YouTube-Kanal Retro Gaming Arts in seiner Beschreibung hinzugefügt hat, doch Tastaturen von Logitec und Corsair sollen kompatibel sein. Die Videoersteller weisen zudem darauf hin, dass das Herumwerkeln auf eigene Gefahr erfolgt.