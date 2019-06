PlayStation 5 - Storybasierte Singleplayer-Spiele haben auch weiterhin eine Zukunft

„God of War“, „The Last of Us“ und Co. sind große Erfolge für Sony. Handlungsbasierte Singleplayer-Spiele waren sogar noch nie so gefragt. Sony will sich noch lange nicht von diesem Genre trennen.

Besonders bei der PlayStation 4 finden sich zurzeit viele storybasierte Singleplayer-Titel, die mitunter auch mit einer cineastischen Inszenierung punkten. Und dies soll auch in Zukunft bei der PlayStation 5 so bleiben. Denn wie SIE-Präsident Jim Ryan betont, sind diese Art von Singleplayer-Spiele so erfolgreich wie nie zuvor.

Naughty Dog The Last of Us und Uncharted lassen sich bald nur noch offline spielen

Vielversprechende Zukunft für Singleplayer-Games

Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted 4, Spider-Man und The Last of Us sind nur einige der Spiele, die vor allem durch die Handlung vorangetrieben werden. Darüber hinaus besitzen sie zudem eigene Stärken und unterschiedliche Gameplay-Richtungen, aber gerade auf den Handlungsaspekt wolle Sony auch in Zukunft nicht verzichten. All diese Singleplayer-Abenteuer sind große Erfolge für Sony.

Jim Ryan teilte in einem Interview mit CNET wörtlich mit:

„Noch nie zuvor hatten wir größeren Erfolg mit unseren eigenen handlungsgesteuerten, storybasierten Spielen als jetzt. Damit fühlen wir uns wohl und es ist mit Sicherheit kein Genre, von dem wir uns jemals entfernen.“

Die Zukunft sieht jedenfalls rosig aus. Mit The Last of Us 2 steht ein weiteres Abenteuer in genau dieser Sparte an. Und mit Death Stranding dürften wir ebenfalls ein Singleplayer-Spiel mit besonderer Handlung erwarten, auch wenn hierzu nach wie vor vieles recht mysteriös zu sein scheint. Auf der PlayStation 5 wird es aber weiterhin einen großen Fokus auf storybasierte Singleplayer-Spiele geben.

Im gleichen Interview ging Jim Ryan außerdem weiter auf die PlayStation 5 ein und teilte mit, dass die Konsole 4K mit 120 Hz darstellen und einen nahtlosen Konsolenübergang gewährleisten soll.

PlayStation 5 SIE-Präsident Jim Ryan möchte einen nahtlosen Übergang von der PS4 zur PS5