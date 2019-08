PlayStation 5 - Konsole könnte noch stärker werden, als wir es bisher dachten

Die PlayStation 5 bleibt ein großes Mysterium. Bislang wissen wir so gut wie gar nichts über die Next-Gen-Konsole aus dem Hause Sony. Nur ein paar technische Randdaten sind bisher bekannt. Über die letztendliche Power, den Preis, die Launch-Titel oder das Aussehen herrscht aber weiter Stillschweigen.

Viele Spieleentwickler sind bereits mit PS5-Devkits ausgestattet worden. Diese können zwar noch keine sichere Quelle darüber sein, wie stark die Konsole wirklich wird, jedoch scheint ein aktueller Leak mehr Aufschluss zu geben. Und wie es aussieht, könnte die Next-Gen-Hardware von Sony stärker werden, als es viele erwartet hätten.

PlayStation 5 Abwechslungsreiche Spielwelten und mehr Immersion dank SSD

Der Leaker Komachi ist in der Branchenszene kein Unbekannter. Allem Anschein nach hat er Informationen zu GPU-Taktraten an Land gefischt, die eigentlich geheim bleiben sollten. Es gibt starke Hinweise darauf, dass diese Taktraten zur PS5 gehören.

In der Vergangenheit war von "Ariel" oder "Gonzalo" gesprochen worden, wenn es um die APU der PS5 ging. Nun ist vom Codenamen "Oberon" die Rede.

Insgesamt drei Taktraten stellt der Leaker heraus. Die erste davon ist die Interessante, denn das soll die PS5 sein. Der Grafikchip der Konsole soll also mit 2,0 GHz arbeiten. Damit wäre die PS5 auf dem Niveau der aktuellen Nvidia GeForce RTX 2080-Grafikkarte und sogar über der AMD Radeon RX 5700 XT 2080. Die PS5 wird also enorm viel Rechenpower mit bringen.

Aber warum kann man die geleakte Taktrate auf die PS5 beziehen? Die beiden zusätzlichen Taktraten sorgen für die Verbindung, denn das sind genau die Taktraten der normalen PS4 und der PS4 Pro. In Anbetracht der Tatsache, dass die PS5 Abwärtskompatibilität zur PS4-Software bieten soll, wäre eine Abstimmung der Taktraten keine schlechte Idee.

Another link has been discovered adding credibility to the previous leak.



1. Oberon codename uses an Ariel GPU.

2. Ariel is linked to the Gonzalo APU.

3. Oberon clocks of 800 mhz and 911 mhz are a that of PS4 and PS4 Pro for backwards compatibility



It's looking like PS5! https://t.co/G0YizDcc1b