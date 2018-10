PlayStation 4 - System-Update 6.10 ermöglicht Ändern der PSN-ID

Sony lädt ausgewählte Spieler zu einer neuen Beta des nächsten PS4-Updates ein. Mit Version 6.10 wird unter anderem die Änderung der PSN-ID ermöglicht. Die Funktion wird für alle Spieler allerdings erst im kommenden Jahr freigeschaltet.

Eine neue System-Version der PlayStation 4 steht kurz bevor, doch einige Spieler können sie schon jetzt testen. Das Update 6.10 ermöglicht den Zugriff auf die Beta eines erst kürzlich angekündigten Features: Die Änderung der PSN-ID.

Die Einladungen werden an die Spieler derzeit per E-Mail versendet. Wer an ihr teilnimmt, darf schon vor allen anderen seinen Nutzernamen im PlayStation Network wechseln.

PSN-ID ändern: Erst Beta, dann Release

Bis das Feature der Öffentlichkeit freigegeben wird, wird noch eine ganze Weile vergehen. Das System-Update 6.10 soll nämlich erst Anfang nächsten Jahres für alle Spieler erscheinen. Die Beta soll derweil noch bis Ende November stattfinden.

Hätte Sony bereits vor zehn Jahren reagiert, wäre diese Beta gar nicht erst notwendig gewesen. Doch dazu kam es nicht:

