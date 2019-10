Planet Zoo - Nach Feedback kündigt Frontier Offline-Modus an

„Planet Zoo“ steckt seit ein paar Tagen in der Beta-Phase und bisher erhält das Spiel sehr viel Zuspruch. Den Spielern fehlt allerdings eine Offline-Variante, die das Aufbauen des Franchise-Unternehmens umgestaltet. Diese bauen die Entwickler nun ein.

Seit dem 26. September steckt Planet Zoo in der Beta-Phase und bisher wurden nur wenige Makel entdeckt. Die Community gab bereits reichlich Feedback an die Entwickler weiter. Ein Wunsch liegt den Spielern allerdings auf dem Herzen – ein Offline-Modus. Der soll es ermöglichen, den Franchise-Zoo auch ohne das Handeln mit anderen Spielern möglich zu machen. Dem möchte Entwickler Frontier nun gerne nachkommen.

Bei „Planet Zoo“ baut ihr euren eigenen Zoo auf und legt das Hauptaugenmerk vor allem auf das Wohlergehen der Tiere. Gehege werden gebaut und basierend auf den Bedürfnissen seiner Bewohner umgestaltet, doch auch die Besucher müssen bei Laune gehalten werden.

Der Offline-Modus

Bisher spielt bei „Planet Zoo“ eine Online-Verbindung eine große Rolle, denn nur damit hat man Zugriff auf den Franchise-Modus. Hier baut man seinen eigenen Zoo von Grund auf selbst auf, aber im Gegensatz zum Sandbox-Modus kommen beim Franchise Herausforderungen und Tierhandel mit anderen Spielern hinzu.

In der Beta ist man aufgrund dessen stark eingeschränkt. Der Tierhandel funktioniert bisher fast ausschließlich mit sogenannten Arterhaltungspunkten, die als Währung fungieren.

Frontier kündigt nun eine Offline-Variante an. Damit erscheint „Planet Zoo“ am 05. November 2019 mit vier statt bisher drei geplanten Modi. Die komplette Wirtschaft, Bedürfnisse der Gäste, Forschung und sogar die Bildung passen sich dem an, so kauft man hier dann ausschließlich mit Dollar.

Für diesen Modus wird keine aktive Internetverbindung benötigt, allerdings stehen so keine Community-Herausforderungen, Bestenlisten und Handel mit anderen Spielern zur Verfügung.

Habt ihr das Spiel bereits getestet? Wie sind eure bisherigen Erfahrungen und was haltet ihr dementsprechend vom Offline-Modus. Teilt eure Meinung gern mit uns und schreibt sie in die Kommentare.