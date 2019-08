Planet Zoo - Beta angekündigt und neue Trailer veröffentlicht

Frontier Developments hat auf der gamescom 2019 eine Beta zu „Planet Zoo“ angekündigt, die schon in Kürze stattfinden wird. Außerdem präsentierten die Macher zwei neuen Trailer aus der Simulation, die auf das tierische Vergnügen einstimmen.

Die Simulations-Profis von Frontier Developments kündigten auf der E3 2019 mit Planet Zoo ihr neuestes Spiel an, in dem ihr euren eigenen Tierpark erschaffen könnt. Im Rahmen der gamescom 2019 präsentierten die Entwickler zwei neue Trailer zum Spiel und verrieten, wann ihr in der Beta selbst Hand an das Spiel legen dürft.

Planet Zoo Neue Infos zu dem Aufbauspiel auf der E3 bekannt gegeben

Plant Zoo-Beta bereits im September

Ende September haben Vorbesteller der Deluxe Edition von „Planet Zoo“ die Möglichkeit, die neue Simulation selbst auszuprobieren. Die Beta läuft vom 24. September bis 08. Oktober.

Darin erwarten euch das erste Szenario des Karrieremodus sowie ein Biom aus dem Franchise-Modus. Im storybasierten Karrieremodus erstellt und leitet ihr Zoos auf der ganzen Welt.

Im ersten Szenario macht euch das Spiel mit den Grundlagen des Zoo-Managements vertraut und stellt eine Auswahl von Tieren aus dem gesamten Spiel vor, darunter einige, die bislang noch nicht offiziell enthüllt wurden.

Der Sandbox-Modus von Planet Zoo

Im Franchise-Modus triff Sandbox auf Simulation, in der offiziellen Ankündigung seitens der Entwickler heißt es:

„Die Spieler können bauen, managen, forschen und Seite an Seite mit einer globalen Community ihr eigenes Zoo-Franchise auf die Beine stellen. Die Beta des Franchise-Modus verfügt über die Online-Funktion Animal Exchange, in der Spieler ihre Tiere tauschen können, um die genetische Vielfalt und das Wohlbefinden der Tiere in ihrem Zoo zu verbessern.“

Planet Zoo Making-of-Video: So wurden die Tiere geschaffen

Zum Release erwarten euch im Franchise-Modus tägliche Herausforderungen und wöchentliche Community-Ziele, auf die ihr gemeinsam mit anderen Spielern von „Planet Zoo“ hinarbeitet.

Auf der gamescom 2019 könnt ihr euch selbst von den Qualitäten des Spiels überzeugen. „Planet Zoo“ ist in Halle 7 spielbar. Erscheinen wird die Simulation am 05. November für den PC. Die rund zehn Euro teurere Deluxe Edition enthält neben dem Beta-Zugang drei exklusive Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen), Wallpaper und den Original-Soundtrack.