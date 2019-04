Overwatch - Blizzard veröffentlicht Workshop: Spieler können eigene Modi basteln

Blizzard stellt das neue Feature für „Overwatch“ vor, das ab sofort auf dem PTR bereitsteht. Beim Workshop soll es sich um ein mächtiges Tool handeln, das der Community ermöglicht, eigene Spielmodi zu entwickeln. Sogar von eigenen Prototyphelden ist die Rede.

Game Director Jeff Kaplan von Blizzard hat den neuen Workshop zu Overwatch vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Tool, womit die Spieler ihre ganz eigenen Inhalte erschaffen können.

Overwatch Neue Koop-Mission Sturmzeichen verschifft Spieler nach Havanna

Workshop für neue Inhalte

Fortan werdet ihr also eigene Spielmodi erstellen können, doch das war noch längst nicht alles. Wie Kaplan zu verstehen gibt, wird es zudem die Möglichkeit geben, eine Prototypversion eines eigenen Helden anzufertigen. Ihr werdet demnach euren eigenen Helden bauen können.

Doch er gibt eine Warnung mit auf den Weg. Insgesamt soll das Tool nicht allzu leicht zu verwenden sein. Erfahrung im Bereicht Skript und Programmierung könnten den Einstieg erleichtern. Es handelt sich hierbei also nicht um einen simplen Karteneditor, wie man es beispielsweise aus Warcraft 3: The Frozen Throne gewohnt ist. Ihr könnt also nicht die Geometrie der Karte beeinflussen oder einzelne Assets hinzufügen. Viel mehr beeinflusst ihr damit die Spielregeln, die im Hintergrund ablaufen. Zum Beispiel könntet ihr theoretisch einen Battle-Royale-Modus bauen.

Wenn ihr euch an einen eigenen Versuch wagt, dann wird euch das interne Debugging-Tool eine Hilfe sein, falls euer System Fehler aufweist.

Warcraft 3: Reforged Remastered offiziell angekündigt, kommt 2019

Das Workshop-Feature steht nun auf dem Testserver bereit, doch wie es sich mit den Prototyphelden verhält, müssen wir erstmal noch abwarten. Insgesamt werden wir womöglich mit dem Workshop die eine oder andere Kreation aus der Community sehen, die bei den Spielern gut ankommt. Immerhin entstand das ganze MOBA-Genre auch aus einer Mod eines Blizzard-Spiels - DotA (Defense of the Ancients).

Nachfolgend haben wir euch das vollständige Update der Entwickler eingebunden: