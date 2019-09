Overwatch - Anzeichen für eine Nintendo Switch-Umsetzung verdichten sich

Nachdem ein Produkteintrag zu einer von Nintendo lizenzierten Nintendo Switch-Tasche mit einem Overwatch-Design entdeckt wurde, heizten Fans die Gerüchteküche ordentlich an. So wurde bereits prophezeit, dass in absehbarer Zeit „Overwatch“ für die Nintendo Switch angekündigt wird. Ein neuer Hinweis bekräftigt die Gerüchte und gibt sogar noch ein genaues Erscheinungsdatum an.

Der beliebte Helden-Shooter von Blizzard erscheint auf einer Liste von kommenden Spielen, die anscheinend von einem Händler zu stammen scheint. Dort sind sämtliche, kommenden Gaming-Erscheinungen mit Datum angegeben. Laut der Liste soll „Overwatch“ am 18. Oktober 2019 für die Nintendo Switch erscheinen.

This list is pretty much looking legit now (as Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville is now confirmed for October 18)



So Overwatch is indeed coming to Switch pic.twitter.com/qDXrrFpU6p