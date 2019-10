Overwatch 2 - Weitere Informationen geleakt: PvE, neuer Modus und mehr

Kurz vor der offiziellen Ankündigung wurden neue Details zu „Overwatch 2“ geleakt. Ein Dokument, das vom US-Sportsender ESPN aufgegriffen wurde, beinhaltet unter anderem Details zu einem neuen Spielmodus.

Ende dieser Woche wird Blizzard Entertainment aktuellen Gerüchten zufolge Overwatch 2 (auch „Overwatch: Chapter 2“ genannt) offiziell ankündigen. Nun hat der US-amerikanische Sportsender „ESPN“ ein geheimes Dokument aufgegriffen, das erste Details zum neuen Ableger beinhaltet.

Das Dokument dient als Anleitung für die offizielle Gameplay-Präsentation, die im Rahmen der BlizzCon 2019 anspielbar sein wird. Aufgelistet sind Details zum neuen Logo, Spielmodi, Karten, Helden und PvE-Funktionen.

Neue Details zu Overwatch 2

So sollen im nächsten Overwatch-Ableger „Hero Talents“ und „In-Game Items“ Einzug halten, vorrangig aber im neuen PvE-Modus angesiedelt sein. Eine der Missionen bietet einen Storymodus für bis zu vier Spieler in einem Setting, das an Rio de Janeiro angelehnt ist. Der PvE-Modus soll unter anderem die narrativen Elemente stärken, die im ersten Teil aufgrund des Multiplayer-Fokusses liegen geblieben sind.

Im regulären Multiplayer soll es derweil einen neuen Spielmodus namens Push geben, der Assault, Control, Escort und Hybrid ergänzen soll. Push wird vollständig auf einer neuen Karte in Toronto spielen. Gleichzeitig soll ein neuer Held angekündigt werden.

Weitere Details dürften wir am Freitag erfahren, wenn die Eröffnung der BlizzCon 2019 stattfindet.

Overwatch 2 Bekannter Overwatch-Streamer deutet auf Nachfolger zur BlizzCon 2019