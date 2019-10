One Piece - Die schockierenste Allianz aller Zeiten offenbart

Das letzte Mangakapitel lüftete ein lang verschwiegenes Geheimnis und offenbarte gleichzeitig die wohl erstaunlichste Allianz, die in One Piece je stattgefunden hat.

Allianzen unter Piraten sind keine Seltenheit. Immer wieder tun sich verschiedene Mannschaften zusammen, um ein höheres Ziel zu erreichen, einen gemeinsamen Feind zu besiegen oder einfach nur die eigene Kampfkraft zu erhöhen. Doch das Bündnis, das in Kapitel 957 von One Piece bekannt gegeben wurde, ist in vielerlei Hinsicht erstaunlich. Und wirft ein komplett neues Licht auf zwei Charaktere, die wir bereits seit Jahren kennen und wertschätzen.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Die Rocks-Piraten

In den letzten Wochen haben wir eine Menge über die legendären Rocks-Piraten erfahren, einer Mannschaft von Freibeutern, die vor knapp 40 Jahren Angst und Schrecken auf der Grandline verbreitet haben. Die Mitglieder der Bande galten als besonders gewalttätig, sie trotzten der Weltregierung und brachten angeblich sogar ihre eigenen Verbündeten um.

Ihr Anführer, Rocks D. Xebec, hatte die Ambition, der König der Welt zu werden. Dafür hat er starke Krieger um sich herum geschart, unter anderen Edward Newgate, Kaido, Charlotte Linlin, der Goldene Löwe Shiki und Captain John, den wir als Zombie in Morias Piratenbande kennengelernt haben. Die Marine war machtlos gegen die Kraft dieser Bande, weswegen es auf der Insel God Valley zu einer schicksalhaften Allianz kam.

Die schockierende Allianz

Um einige Himmelsdrachen und deren Sklaven zu beschützen, blieb Monkey D. Garp, der schon damals Vizeadmiral war, nichts anderes übrig, als sich mit einem starken Piraten zu verbünden. Dabei handelte es sich um niemand anderen als Gol D. Roger, dem späteren König der Piraten. Zusammen war es den beiden möglich, Xebec in die Knie zu zwingen und schlussendlich zu töten.

Dadurch zerfiel die Rocks-Piratenbande und ein neues Zeitalter brach an. Garp war fortan als Held der Marine bekannt, Roger läutete seine eigene Ära ein und die verbliebenen Anhänger von Rocks zerstreuten sich in alle Winde. Die Allianz zwischen dem Vizeadmiral und dem Piratenkapitän wurde von der Regierung geheim gehalten und erst im letzten Mangakapitel durch Senghok offenbart.