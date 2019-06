One Piece - Rätsel gelüftet: Das sind die Teufelsfrüchte von Robin und Chopper

Falls ihr euch gefragt habt, wie die Teufelsfrucht von Tony Chopper oder Nico Robin in One Piece aussieht, dann hat Mangaka Eiichiro Oda nun nach über 20 Jahren diese Frage beantwortet.

Eiichiro Oda ist ein echter Geheimniskrämer. Selbst nach über 20 Jahren One Piece gibt es immer noch Rätsel um das Franchise, die nach und nach aufgedeckt werden. Die Lore bietet mittlerweile sehr viel Inhalt, weshalb einige Themen gar nicht mehr im Manga oder Anime behandelt werden. Einiges an Wissen hat Oda-san im Laufe der Jahre abseits dessen, zum Beispiel in etwaigen Zeitschriften, geteilt. Da wäre unter anderem das One Piece Magazine, wovon es mittlerweile sechs Ausgaben gibt.

Und so wurde aktuell ein weiteres Mysterium in diesem Magazin gelüftet, das sich im Laufe der Dekaden aufgetan hat.

One Piece Fans feiern Wiedersehen von Zorro und Sanji nach gefühlter Ewigkeit

Neue Teufelsfrüchte: Nico und Chopper

Die Teufelsfrüchte vieler Charaktere sind bekannt oder nur teilweise. Zu einigen Teufelsfrüchten bestimmter Figuren hüllte sich Oda-san bis heute in schweigen. Zu den unbekannten Designs gehören einige Mitglieder der aufstrebenden Strohhutbande.

Im Detail geht es heute um die Teufelsfrüchte von Nico Robin und Tony Chopper, dessen Name bereits bekannt war, doch das Aussehen hingegen wurde noch nie gezeigt. Robin hat die Blume-Blume-Frucht (Hana-Hana-no-Mi) der Paramecia-Kategorie und Chopper die Mensch-Mensch-Frucht (Hito-Hito-no-Mi) der Zoan-Kategorie verköstigt, weshalb sie so im Manga oder Anime nie zu sehen waren. Doch Oda-san hat sie nun aufgedeckt und sogar Zeichnungen angefertigt.

Ihr könnt die beiden Früchte hier nachfolgend einsehen:

Die Teufelsfrucht von Robin sieht aus wie eine Lotusblume, was den Charakter der Frucht definitiv widerspiegeln sollte. Im Kontrast steht die Frucht von Chopper, die irgendwie nicht so recht an einen „Menschen“ erinnert. Sie sieht aus wie ein einfacher Pilz. Aber der Look kommt wohl nicht von ungefähr. In Hinsicht auf die Lore ergibt es durchaus Sinn, dass die Frucht so aussieht. Immerhin hat Chopper die Frucht ganz zufällig neben anderen Pilzen gegessen, als er gerade halb am Verhungern war. Er konnte sie wohl nicht von normalen Pilzen unterscheiden und dass er dadurch mächtige Kräfte erlangt, hätte der fellige Zeitgenosse wohl nicht gedacht.

One Piece Eiichiro Oda zeichnet Zorros Schwerter als menschliche Gestalten

Zwei weitere Designs sind also bekannt. Dann fehlt nur noch eine Frucht der Strohhutpiraten, nämlich die von Brook. Wir dürfen gespannt sein, ob Oda-san das Aussehen der Frucht eines Tages ebenfalls preisgeben wird. Womöglich sieht sie aus wie ein Schlüpfer? Wir werden sehen.

So oder so kennen wir nun die beiden Designs von Tony und Robin. Was haltet ihr von den beiden Früchten, hättet ihr gedacht, dass sie so aussehen würden? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare.