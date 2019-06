One Piece - Neuer Trailer stimmt auf Wa No Kuni Arc ein

Schon bald startet mit der Wa No Kuni Arc das nächste Kapitel in „One Piece“ und bringt uns wieder mit Zorro, Nico Robin, Lysop und Co. zusammen. Doch bevor es so weit ist, stimmt ein aktueller Trailer erst einmal auf die kommenden Ereignisse ein und zeigt geneigten Fans den neuen Zeichenstil, den die Serie ab dem folgenden Monat haben wird.

Für Fans und Kenner der originalen Mangareihe dürfte sich die Überraschung über diese News in Grenzen halten, solche unter euch, die den Anime zu One Piece gucken, haben jedoch Grund zur Freude. Nicht nur ist endlich bekannt, wann die Wa No Kuni Arc starten wird, es wurde zudem ein nagelneuer Trailer veröffentlicht, der jetzt schon mal auf den Release aufmerksam machen soll.

Start der neuen Arc

One Piece befindet sich momentan noch mitten in der Reverie-Arc, doch bereits am 07. Juli 2019 wird dieses kurze Zwischenspiel beendet sein und die lang ersehnte Wa No Kuni Arc nimmt ihren Anfang. Der Besuch der Strohhüte auf der sagenumwobenen Insel wurde über eine lange Zeit hinweg angekündigt und immer wieder mit kleinen Informationen schmackhaft gemacht.

One Piece Neue Vorschau kündigt ein Geschenk von Whitebeard an

Entsprechend groß ist nun die Vorfreude auf die Arc, in welcher so einiges anders sein wird. Passend zum kürzlich erreichten 20. Jubiläum des Anime und dem darauf aufbauenden Release des Films „One Piece Stampede“ macht die Serie einige Veränderungen durch und zeigt sich ab nächsten Monat in einem recht ungewohnten doch durchaus schicken Gewandt.

Wie ihr im Trailer zur Wa No Kuni Arc sehen könnt, hat sich der Stil von Charakteren und Umgebung nämlich merklich verändert. Dies liegt daran, dass zwei neue Mitarbeiter dem Team Tōei Animation beigetreten sind und der Serie eine Rundumerneuerung verpasst haben.

Zum einen ist da Tatsuya Nagamine, der Regisseur von „One Piece Film: Z“ und Dragon Ball Super: Broly. Und zum anderen Charakterdesigner Midori Matsuda, welcher bereits in vergangenen Interviews bestätigt hat, dass One Piece einige optische Veränderungen durchlaufen wird.

One Piece Großes Rätsel um Kaido scheint endlich gelüftet

Wa No Kuni

Bei der Insel Wa No Kuni, die in der neuen Welt angesiedelt ist, handelt es sich um die Heimat der Samurai. Das Gebiet befindet sich unter Kontrolle von Kaido, einem der vier Kaiser der Meere. Dieser hat sich mit dem regierenden Shogun verbündet und wird in der Arc höchstwahrscheinlich der große Antagonist für die Strohhüte sein.

In der Wa No Kuni Arc werden wir seit langer Zeit wieder auf Zorro, Robin, Franky und Lysop treffen, die die Ereignisse auf Whole Cake Island, dem Territorium von Big Mom, ausgesetzt haben, um Ruffys Verbündeten dabei zu helfen, alles für den geplanten Putsch vorzubereiten.