One Piece - Neue Samurai-Outfits für den 2. Wano-Arc zeigen wichtige Charaktere

Mittlerweile läuft der Anime zu „One Piece“ im aktuellen „Wa No Ku Ni“-Arc auf Hochtouren. Doch auch wenn der Kampf gegen Kaido vorerst ein Ende nimmt, wird die Geschichte auf Wano so schnell keine Pause einlegen. Schon jetzt sehen wir drei Charaktere, die schon bald eine wichtige Rolle spielen werden.

Es gibt wieder Neues zu One Piece. Nachdem der erste große Kampf zwischen Piratenkaiser Kaido und Monkey D. Ruffy von den Struhhutpiraten erst einmal ein jähes Ende fand. Abgesehen von Ruffy sind immer noch alle drauf und dran, ihren Zeitplan einzuhalten, um die Insel Wa No Ku Ni vor dem Piratenkaiser und seinem Gefolge zu retten.

One Piece Kapitel 966 lässt Whitebeard und Gol D. Roger aufeinanderprallen

Wano Kuni Arc 2

Die abenteuerliche Reise geht also weiter. Und das bedeutet auch, dass wieder neue Charaktere ins Bild treten werden. Der zweite Teil des Wano-Arcs wird mit altbekannten und neuen Gesichtern eingeläutet, dessen Wano-Outfits ihr schon jetzt einsehen könnt.

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Shonen Jump gibt es einige Charaktere aus dem Anime, die schon bald in audiovisueller Form zu sehen und zu hören sein werden. Wie wir dem Posting von Yonkou Productions entnehmen, werden demnächst sechs Charaktere ins Rennen geschickt.

Doch hierbei handelt es sich nicht nur um Freunde der Strohhüte, auch einige feindselige Zeitgenossen sind dabei, wie ihr auf dem nachfolgenden Bild erkennen könnt:

Neben den notorischen Blackbeard-Piraten sind also auch noch ein paar neue Helden aufgeführt. Auf der rechten Seite sehen wir Komurasaki, eine weibliche Figur, die die Manga-Leser bereits aus den Schriftstücken kennen. Daneben befindet sich der Schwertmeister Kyoshiro, während in der Mitte noch Yssuie zu sehen ist.

Diese drei werden nun eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen, während es erst einmal nicht so gut für Ruffy aussieht. Doch bislang konnte sich der zukünftige König der Piraten noch aus jeder Misslage befreien! Und so wird es mit Sicherheit auch dieses Mal werden. Was haltet ihr von den neuen Charakteren?

