One Piece - Kapitel 965 kündigt episches Aufeinandertreffen gefürchteter Piraten an

Im letzten Kapitel des Manga zu „One Piece“ wurde ein episches Aufeinandertreffen zwischen zwei alten Rivalen angekündigt, das wichtige Informationen zur Geschichte beinhalten könnte.

Der Manga zu One Piece befindet sich aktuell im 965. Kapitel und beschäftigt sich mit der Vergangenheit von Wa No Kuni. Oder besser gesagt mit der Geschichte von Oden Kouzuki, Vater von Momonosuke, ehemaliges Crew-Mitglied der Roger-Piratenbande und einer der wenigen, die je die Insel Unicon (Raftel) erreicht haben. Somit darf davon ausgegangen werden, dass Oden die Wahre Geschichte gekannt hat.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus.

Das Treffen der Giganten

Momentan beschreibt der Manga Ereignisse, die vor knapp 30 Jahren stattgefunden haben. Um die Welt sehen zu können, schließt sich Oden der Whitebeard-Piratenbande an, wo er nicht nur Toki kennenlernt, Momonosukes Mutter, sondern auch zum Kommandanten der 2. Division ernannt wird. Gleichzeitig erfahren wir mehr darüber, wie es Orochi gelungen ist, die Macht in Wano an sich zu reißen.

Doch viel interessanter dürfte sein, was am Ende des Kapitels passiert ist. Vor ungefähr 26 Jahren legte die Moby Dick bei einer Insel an, auf der etwas vorging, das sämtliche Tiere in der Region zur Flucht getrieben hat. Dabei handelte es sich um einen Kampf zwischen der Roger-Piratenbande und der Marine, die der König der Piraten ohne Schwierigkeiten für sich entscheiden konnte. Als er hörte, dass auch Whitebeard und seine Bande am Strand angelegt haben, konnte er die Freude auf ein Wiedersehen kaum unterdrücken.

Diese Ereignisse rufen nun natürlich in der Community zu allerlei Spekulationen auf. Wie wird das Treffen zwischen den mächtigen Piraten verlaufen sein? Standen sie sich feindlich oder freundlich gegenüber? Schließlich pflegten Roger und Whitebeard trotz starker Rivalität bekanntlich eine Art der Freundschaft. Und wie kam es dazu, dass Oden sich entschlossen hat, fortan auf der Oro Jackson in See zu stechen?

Es wurde bereits angedeutet, dass Roger ein besonderes Interesse an Oden gehabt hat. Möglich ist, dass er die Fähigkeit Odens benötigte, die Porneglyphen zu lesen, um das zu erreichen, was später als One Piece weltbekannt werden würde. Auf all die offenen Fragen erhalten wir hoffentlich am 23. Dezember Antworten, wenn Kapitel 966 veröffentlicht wird.