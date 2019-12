One Piece - Episode 913 verspricht totale Vernichtung durch Kaido

Die Vorschau auf Episode 913 ist genauso erschreckend wie ihr Name. In „Alle werden ausgelöscht! - Kaidos wütender Boro Breath!“ wird Kaiser Kaido das erste Mal selbst in Aktion treten.

Die Ereignisse in der Wa No Kuni Arc von One Piece spitzen sich allmählich zu und während Ruffy und seine Verbündeten lernen, warum es für Momonosuke so schwer ist, die Kontrolle über sein Land wiederzuerlangen, setzen sich verschiedene Mitglieder der 100-Bestien-Piratenbande in Bewegung. So wurden wir in Folge 912 Zeugen davon wie Jack, genannt Die Dürre, gegen den Banditenanführer Shutenmaru kämpft.

Alles vernichtendes Feuer

Doch dieser Kampf ist nichts im Vergleich zu dem, was am Ende der Folge passiert. Hier ist es einer der vier Kaiser höchstpersönlich, der sich an den Ereignissen im Land beteiligen will. Der extrem wütende Kaido aktiviert seine Teufelskräfte und verwandelt sich in einen gewaltigen blauen Schlangendrachen, der in den sich langsam verdunkelnden Himmel fliegt.

Währenddessen bemerken verschiedene Figuren im ganzen Land, dass sich das Wetter schlagartig geändert hat und viele befürchten, dass es etwas mit ihnen persönlich zu tun haben könnte. Doch Kaido interessiert sich weder für Holdem noch für Shutenmaru, nein, der Kaiser will, dass Jack ihm endlich die von ihm so bezeichneten Gören bringt, die ihm schon viel zu lange auf der Nase rumtanzen. Womit zweifelsohne Rufy und Law gemeint sind.

Und auch wenn das bereits ein ziemlich furchterregendes Ende ist, so blüht uns in der nächsten Folge noch viel mehr Ärger. Episode 913 hört auf den Namen „Alle werden ausgelöscht! - Kaidos wütender Boro Breath!“ und teasert an, dass Ruffy sich sofort auf den Weg macht, dem rasenden Kaido entgegenzustürmen. Doch was kann der Mann aus Gummi gegen einen Feind wie Kaido ausrichten, vor allem jetzt, wo sich dieser als schrecklicher Drache zu erkennen gegeben hat?

Ruffy vs. Kaido im Manga

Leser des Manga wissen natürlich schon längst, wie die Konfrontation zwischen Kaido und Ruffy ausgeht. In Kapitel 922 erreicht der Kapitän der Strohhutbande den stark angetrunkenen Kaiser und schlägt dem Drachen mit einer Gum-Gum-Elephant-Gun auf den Kopf. Das überdimensionale Monster verwandelt sich in einen Humanoiden zurück und geht mit Ach und Krach zu Boden. Doch ist Kaido in keiner Weise verletzt und beim zweiten Schlagabtausch mit Ruffy kann er diesen mit nur einem einzigen Schlag außer Gefecht setzen ...