One Piece Pirate Warriors 4 - Gamescom-Trailer enthüllt Whole Cake Island als Schauplatz

Auf der diesjährigen Gamescom in Köln wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu „One Piece: Pirate Warriors 4“ veröffentlicht. Dort gibt es erste Szenen zu Whole Cake Island als Schauplatz zu sehen.

Fünf Jahre nach One Piece: Pirate Warriors 3 und nachdem ursprünglich angekündigt wurde, dass es nicht geplant sei, einen vierten Teil umzusetzen, wurde auf der Anime Expo 2019 enthüllt, dass One Piece: Pirate Warriors 4 nun doch 2020 erscheinen wird. Abgesehen von einem ersten Ankündigungs-Trailer gab es jedoch bisher nicht viel zu dem Action-Adventure zu sehen.

Whole Cake Island

Nun wurde auf der diesjährigen gamescom, die aktuell in Köln stattfindet, ein neuer Gameplay-Trailer zu dem Spiel von Omega Force und Koei Tecmo enthüllt. Während der dritte Teil seinen Fokus noch auf der Dressrosa Arc hatte, konzentriert sich der Nachfolger augenscheinlich auf die Ereignisse in Whole Cake Island, dem Königreich der Piratenkaiserin Big Mom.

Doch das ist nicht die einzige Information, die wir dem neuen Trailer entnehmen können. Zusätzlich hat es in zwei Szenen den Anschein, dass einige Objekte der Umgebung zerstörbar sind. So sehen wir, wie eine Bereichsattacke auch die Häuser auf der Insel trifft und diese in sich zusammenstürzen. Sollte sich dies als richtig erweisen, wäre „One Piece: Pirate Warriors 4“ der erste Teil der Reihe, der ein solches Feature bereitstellt.

Neue Charaktere

Außerdem zeigt uns der Trailer erste Eindrücke von spielbaren Charakteren. Ruffy, Sanji und Jinbei waren bereits in den Vorgängern mit von der Partie, auch wenn sie nun wahrscheinlich über neue Fähigkeiten verfügen werden. So wie wir am Ende des Videos bereits sehen können, dass der Kapitän der Strohhüte Gear 4 gegen Big Mom einsetzt.

Sanjis Schwester, Reiju Vinsmoke, ist jedoch in diesem Spiel neu dabei. Bleibt nur die Frage, ob die Brüder der beiden, Ichiji, Niji und Yonji, sowie ihr Vater Jajii, ebenfalls spielbar sein werden. Gleichsam sieht man bereits Big Mom in dem Trailer in Aktion, jedoch ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt, ob sie lediglich ein Gegenspieler sein wird oder ob sie selbst gesteuert werden kann.