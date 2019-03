No Man's Sky - Beyond: Nächstes Update bringt neuen Online-Multiplayer

© Hello Games

© Hello Games

Hello Games hat angekündigt, an einem neuen Update zu „No Man's Sky" zu arbeiten. In „Beyond" sollen insgesamt drei Inhaltspakete gebündelt sein. Mit dabei ist auch ein neuer Online-Multiplayer.

Im Rahmen eines Blogeintrags hat Hello Games das nächste größere Update zu No Man's Sky enthüllt. Es lautet auf den Namen „Beyond" und soll noch im Sommer 2019 erscheinen.

Hello Games erklärt, dass das Unternehmen ursprünglich geplant hatte, drei separate Updates zu veröffentlichen. Diese wurden letztendlich aber im „Beyond"-Update gebündelt, wobei sich die Entwicklungszeit natürlich verlängert haben soll.

No Man's Sky Fan bedankt sich mit einem riesigen Bild von Sean Murray

Kein MMO, neues Multiplayer-Erlebnis

Bislang wurde abseits eines kleinen Teasers nicht sonderlich viel zum nächsten „No Man's Sky"-Update enthüllt. Allerdings wurde zumindest eine der drei Komponenten bekannt gegeben, die auf den Namen „No Man's Sky Online" hört. Diese soll eine „radikale neue Social- und Multiplayer-Erfahrung darstellen", die obendrein frei von Mikrotransaktionen und Abonnements sei:

„No Man's Sky Online umfasst ein radikal neues soziales und Multiplayer-Erlebnis, mit dem sich Spieler überall im Universum treffen und miteinander spielen können. Während dies Menschen so zusammenbringt wie noch nie zuvor und viele erkennbare Online-Elemente enthält, betrachten wir No Man's Sky nicht als MMO – es erfordert kein Abonnement, enthält keine Mikrotransaktionen und ist für alle Spieler kostenlos."

Der erste Trailer

Mit dem Update reagiere Hello Games eigenen Angaben zufolge auf die Resultate aus dem letzten Update, No Man's Sky: NEXT. Darin war bereits eine erste Multiplayer-Komponente für bis zu vier Spieler enthalten.

In den kommenden Monaten sollen weitere Informationen zum „Beyond"-Update veröffentlicht werden.