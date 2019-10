Nintendo - Letzter bekannter Nintendo Playstation-Prototyp wird verkauft

Für viele ist es mittlerweile wahrscheinlich schwer vorstellbar, doch Sony und Nintendo haben tatsächlich eine Zeitl ang zusammengearbeitet. Ende der 1980er Jahre, als Sony noch nicht im Bereich der Videospielbranche tätig war, bekam der japanische Elektronikkonzern von Nintendo den Auftrag, einen Zusatz für den SNES zu entwerfen, der es der Konsole ermöglichen sollte, CD-ROMs abzuspielen.

Das Ergebnis war ein Hybrid aus dem Super Nintendo Entertainment System und einem Laufwerk der Firma Sony. Circa 200 solcher Konsolen soll es gegeben haben, die allesamt schon den Schriftzug Playstation trugen. Doch die beiden Unternehmen wurden sich über die Aufteilung der potenziellen Einnahmen nicht einig. Zwischen 1990 und 1991 wurde die Zusammenarbeit wieder aufgegeben.

Dies führte dazu, dass Sony die bereits entwickelte Technologie nutzte, um die erste Playstation zu realisieren, während Nintendo weiterhin auf Cartridges setzte und fortan mit Philips arbeitete. Die Prototypen hätten alle vernichtet werden sollen, doch mindestens eine hat überlebt und wurde 2015 von einem Mann namens Terry Diebold auf einem Dachboden entdeckt.

Aus bisher noch nicht geklärten Gründen möchte sich Herr Diebold nun anscheinend von dem heiß begehrten Sammlerstück trennen. Dies gab zumindest Cedric Biscay, welcher an Shenmue 3 mitgearbeitet hat, über Twitter bekannt. Demnach hätte der Besitzer ihm diese Neuigkeit persönlich zukommen lassen, doch gibt es noch keinen Preis für das gute Stück.

Bis jetzt ist weder bekannt, wann der Besitzer sich tatsächlich von der Konsole trennen wird, noch wie der Verkauf vonstattengehen soll. Doch wer die Rarität in seine Sammlung aufnehmen will, sollte lieber schnell anfangen zu sparen, denn die Nachfrage wird wahrscheinlich immens sein.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen... #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ