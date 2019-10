Nintendo - Er rettete Donkey Kong und gab Kirby seinen Namen: John Kirby ist verstorben

Ohne diesen Mann hätte der Videospielheld Kirby nicht seinen Namen und Donkey Kong dürfte nicht existieren. Beide Videospielhelden verdanken ihre Geschichte dem Anwalt John Kirby. Er ist diesen Monat im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

1984 entfachte ein Urheberrechtsstreit zwischen Nintendo und Universal Studios. Das Filmstudio warf Nintendo vor, dass Donkey Kong eine Kopie von berühmten Filmmonster King Kong wäre. In dem Fall wurde John Kirby als Verteidiger von Nintendo engagiert, der es auch erfolgreich schaffte, die Klage abzuweisen.

Als Dank sollte John Kirby in der Nintendo-Geschichte verewigt werden. Nach ihm wurde der Videospielheld Kirby benannt, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Dadurch sorgte der Anwalt nicht nur für das gerettete Schicksal von Donkey Kong, sondern prägte obendrein die Geschichte des kleinen rosa Balls.

Zuletzt litt John Kirby an einer Form von Knochenmarkkrebs. Während der Behandlung gab es Komplikationen, die ihm leider sein Leben kosteten. Möge er seine letzte Ruhe finden.

