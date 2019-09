Nintendo Switch - Nintendo scheint an einem richtigen VR-Headset zu arbeiten

Mit einem Papp-Headset aus Nintendo Labo beschritt Nintendo bereits die ersten VR-Gefilde. Das war aber wohl noch nicht alles und das japanische Unternehmen scheint bereits an einem richtigen VR-Headset für die Nintendo Switch zu arbeiten.

Seit einiger Zeit ist es bei einigen Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey möglich, das Geschehen in VR zu erleben. Dafür bietet Nintendo eine aus Pappe gebastelte Labo-Halterung an, in welche die Nintendo Switch-Konsole gesteckt wird. Dieses DIY-Headset ist aber wohl nur der Anfang.

Nintendo Switch Patent für knickbare Joy-Con aufgetaucht

Kommt ein richtiges VR-Headset für die Nintendo Switch?

Wie es scheint, arbeitet Nintendo an einem richtigen Headset, womit sich die Nintendo Switch-Spiele in VR erleben lassen. Ein neues Patent, das Nintendo vor einigen Tagen eingereicht hat, zeigt die geplante Peripherie.

Wie beim VR-Labo-Set wird auch bei diesem richtigen Headset die Nintendo Switch-Konsole hineingesteckt. Dementsprechend lassen sich die Spiele nur im Handheld-Modus spielen.

Nintendo Switch Nintendo bereitet neue Fitness-Erfahrung vor

Es muss selbst festgehalten werden

Allerdings wird wohl kein Kopfband mitgeliefert, sodass ihr das Gerät mit den Händen stets festhalten müsst.

Es sei erwähnt, dass ein Patent keine offizielle Bestätigung darstellt. So spielt Nintendo wohl zwar mit dem Gedanken, ein solches Headset auf den Markt zu bringen, doch in Stein gemeißelt ist dies noch nicht.