Nintendo Switch - Limitierte Edition der Lite im Zacian- und Zamazenta-Design jetzt vorbestellen

Die Nintendo Switch Lite überzeugt mit drei regulären Farbvariationen. Allerdings werden das nicht die einzigen Farben bleiben, die angeboten werden. Eine spezielle Pokémon-Sonderedition hat Nintendo schon jetzt zum Vorbestellen freigegeben.

Nintendo bringt übermorgen das neue Modell der Nintendo Switch auf den Markt, das sich Nintendo Switch Lite nennt. Die etwas kleinere, abgespecktere Mobile-Variante der Switch mit integrierter Steuerung ist ab dem 20. September 2019 in den Farben Grau, Türkis-Blau und Gelb erhältlich.

Ihr müsst also nur noch zwei Tage auf die neue Handheld-Konsole warten, mit der ihr alle Nintendo Switch-Titel spielen könnt, die einen Handheld-Modus unterstützen.

Limited Edition der Nintendo Switch Lite

Doch es wird nicht nur diese drei Farbvarianten geben. Passend zum Pokémon-Release im November erscheint eine ganz besondere Nintendo Switch Lite in der Limited Edition, die sich an Pokémon Schwert und Schild anlehnt. Ihr könnt sie schon jetzt vorbestellen, damit ihr sie garantiert zum Release erhaltet:

Diese Version mit einem einzigartigen Farbschema lehnt sich genauer gesagt an die legendären Pokémon aus dem neuen Abenteuer an, sie spiegelt Zacian und Zamazenta wider. Diese beiden Pokémon seht ihr auf der Rückseite des Gehäuses, was einigen Pokémon-Fans sicherlich mehr zusagen könnte als die Standardfarben mit neutralem Hintergrund. Zusätzlich sind die Knöpfe farblich angepasst. Hier seht ihr die Limited Edition nochmal im Überblick:

Auf die Limited Edition müsst ihr allerdings noch ein paar Tage länger warten. Sie erscheint im Release-Zeitraum von „Pokémon Schwert und Schild“, genauer gesagt am 8. November 2019, und sie enthält kein Pokémon-Spiel. Was haltet ihr von dem Gerät? Würdet ihr die Limited Edition einer regulären Version vorziehen?

