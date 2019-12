Nintendo Switch - Hat die Xbox One in den weltweiten Verkaufszahlen überholt

Die Nintendo Switch ist nur halb so lange auf dem Markt wie die Xbox One, konnte die Microsoft-Konsole nun aber in den weltweiten Verkaufszahlen überholen. Die Nintendo Switch zeigt sich also deutlich erfolgreicher als die Xbox One.

Die Nintendo Switch, die neueste Konsole von Nintendo, konnte schon viele Verkaufsmeilensteine in Rekordzeit brechen. Einen wichtigen Erfolg verzeichnete Nintendo aber durch die letzte Cyber-Monday-Woche. Denn die Nintendo Switch schaffte es nun, den starken und direkten Konkurrenten Xbox One zu überholen.

Nintendo Switch erfolgreicher als Xbox One

Das ist insofern beachtlich, da die Nintendo Switch gerade mal halb so lange auf dem Markt ist wie die Xbox One. Die Nintendo Switch erschien weltweit am 3. März 2017. Sie ist also noch nicht einmal drei Jahre erhältlich. Die erste Markteinführung der Xbox One liegt schon über 6 Jahre zurück. Sie erschien erstmals am 22. November 2013 in Amerika und Europa und etwa ein Jahr später noch in Japan.

In der Cyber-Monday-Woche kam die Nintendo Switch weltweit über eine Million Mal über die Ladentheke, die Xbox One dagegen „nur“ 313.000 Mal. Damit befinden sich die weltweiten Verkaufszahlen der Nintendo Switch nun bei 45,9 Millionen Einheiten. Die Xbox One muss sich jetzt dahinter anstellen: Sie liegt derzeit bei 45,2 Millionen Einheiten.

An die PlayStation 4 werden aber beide Konsolen wohl nicht herankommen. Der Konkurrent aus dem Hause Sony verbucht über 104 Millionen verkaufte Einheiten.