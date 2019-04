Nintendo Switch Online - Diese neuen Spiele erweitern die NES-Sammlung im April 2019

Bereits ein paar Dutzend NES-Klassiker sind für Nintendo Switch Online-Abonnenten verfügbar. Im April wird das Angebot nochmals erweitert. Jetzt hat Nintendo verraten, worauf wir uns freuen dürfen.

Der NES-Bibliothek des Nintendo Switch Online-Services werden Monat für Monat neue Spiele hinzugefügt. Als Abonnent von Nintendos eigenem Online-Service könnt ihr auf diese Klassiker mit der Nintendo Switch zugreifen. Teilweise gibt es einige Neuerungen oder spezielle Versionen der Videospiel-Urgesteine. Das Angebot wird dabei im April wieder erweitert. Nintendo nannte nun die kommenden NES-Spiele für Nintendo Switch Online.

Drei neue NES-Spiele für Nintendo Switch Online

Es geht mit Mario auf ein Abenteuer, mit Boxhandschuhen in den Ring und ein Abstecher in den Weltraum ist auch dabei: Das kommende Spieleangebot des Aprils gestaltet sich für Nintendo Switch Online-Kunden breitgefächert.

Das erste neue Spiel ist „Super Mario Bros.: The Lost Levels“. Dabei handelt es sich um den eigentlichen Nachfolger des Kultspiels „Super Mario Bros.“. Ursprünglich war es 1986 nur in Japan erschienen – wir bekamen hierzulande das einfachere „Super Mario Bros. 2“ spendiert, das ebenfalls schon bei Nintendo Switch Online verfügbar ist.

Im zweiten Spiel „Punch-Out!! featuring Mr. Dream“ geht es in den Boxring. Der Re-Release von „Mike Tyson's Punch-Out!!“ stammt aus dem Jahr 1987. Ihr schlüpft in die Rolle des aufstrebenden jungen Boxers Little Mac und kämpft euch bis an die Spitze.

Das letzte Spiel im Bunde, „Star Soldier“, dürfte am wenigsten bekannt sein. Es erschien in Japan im Jahr 1986 für das NES und zog in den Jahren darauf noch einige Nachfolger nach sich. Als klassisches, vertikales Shoot’em-up sind gute Reaktionen gefragt.

Die drei Spiele erscheinen am 10. April

Die drei Spiele werden wie gehabt am zweiten Mittwoch des Monats, dieses Mal also am 10. April, verfügbar sein. Nintendo veröffentlichte dazu auch ein passendes Video: