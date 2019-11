Netzkultur - GoldenEye 007: Modder bindet den Cybertruck in ein altes James Bond-Spiel ein

Teslas Cybertruck ist derzeit großes Gesprächsthema in den sozialen Medien – von Memes bis zu den verschiedensten und absurdesten Vorstellungen zum Wagen ist alles dabei. Ein YouTuber machte eines davon allerdings wahr und moddete das futuristische Auto in das Spiel „GoldenEye 007“.

Das gute alte James Bond 007-Spiel „GoldenEye 007“, ein N64-Spiel aus dem Jahre 1997. Es gilt als einer der ersten First-Person-Shooter für den N64 und erreichte im Laufe der Zeit Kultstatus. Grafisch kann das Spiel mit der heutigen Zeit natürlich nicht mehr mithalten, doch Teslas Cybertruck passt erstaunlich gut hinein.

Cyberpunk 2077 Entwickler scherzen: Wird der Cybertruck noch implementiert?

Der Cybertruck ist das neueste Modell von Tesla, das CEO Elon Musk am 21. November 2019 live vorstellte. Die Vorführung verlief eher schlecht als recht. So zerbersteten unter anderem ungewollt die Scheiben des Cybertrucks, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Doch sorgte die Präsentation an weiten Teilen bei den Leuten für ein Schmunzeln.

Seither tauchen zahlreiche Reaktionen im Netz auf und möglich ist es auch, dass wir den Wagen künftig in Cyberpunk 2077 sehen.

Cybertruck 007

YouTuber Gaslu00 erlaubte sich einen Spaß und moddete das außergewöhnlich aussehende Auto von Tesla in das nostalgische Nintendo 64-Spiel „Golden Eye 007“. Um das Ganze abzurunden, band er Elon Musk gleich mit ein und erstellte so eine völlig überarbeitete Szene des Titels. Hoffen wir, dass die Scheiben des Wagens im Spiel mehr Kugeln aushalten als in der realen Welt.