Netflix - So erkennt ihr, ob jemand unerlaubt euer Konto benutzt!

Obwohl Account-Sharing über Netflix nichts Ungewöhnliches ist, kann es schon mal vorkommen, dass man den Überblick verliert, wo man sich überall mit seinen Daten angemeldet hat. Damit ihr keine ungewollten Untermieter in eurem Netflix-Account habt, zeigen wir euch, wie ihr diese ganz einfach entlarven könnt!

Sich einen Account mit Freunden oder der eigenen Familie zu teilen kann sehr praktisch sein. Die meisten kennen es sicherlich: Ihr seid zu Besuch bei Freunden und stellt euer Netflix-Konto für den Abend zur Verfügung. Und schon ist es passiert und ihr vergesst euch auszuloggen. Oder ihr sitzt abends gemütlich auf der Couch, möchtet euch etwas im Angebot des Streaming-Anbieters anschauen und Netflix teilt euch mit, dass die Kapazität von benutzten Geräten bereits erreicht ist. Jemand schaut also unerlaubt über euer Konto! Was nun tun?

Trick 1: Titelverlauf

Es muss nicht einmal sein, dass es Leute aus eurem Umkreis sind, die euren Account heimlich benutzen. Denn habt ihr ein relativ simples Passwort verwendet, kann dieses leicht gehackt werden. Und wenn ihr eine Mail erhaltet, dass sich jemand beispielsweise in Uruguay oder in einem anderen fernen Land in euer Konto eingeloggt hat, solltet ihr doch lieber auf Nummer sicher gehen!

Drei ganz einfache Tricks helfen euch dabei die Übersicht zu behalten, ob und wann jemand euer Netflix-Konto benutzt. Der erste davon besteht darin, dass ihr einfach kontrolliert, wie euer Titelverlauf aussieht. Denn daran könnt ihr schon ganz schnell erkennen, ob sich jemand heimlich in euren Account eingeschlichen hat. Wir haben auf jedenfall nicht die neue Staffel Peppa Wutz geschaut...

© Netflix

Euren Titelverlauf findet ihr auf der Startseite als Kategorie und kann ganz einfach durchgeklickt werden. Habt ihr allerdings mehrere Konten auf einem Account, müsst ihr euch wohl oder übel durch die verschiedenen Konten durcharbeiten.

Trick 2: Kürzliche Streaming-Aktivitäten

Möchtet ihr ganz sicher gehen, könnt ihr noch einen Schritt weitergehen. Unter dem Pfad Konto > Einstellungen > Kürzliche Streaming-Aktivität findet ihr eine Auflistung aller Logins in euren Account. Hierbei werden jeweils das Datum und die Uhrzeit der letzten Logins angezeigt. Außerdem erhaltet ihr Auskunft über das Land (Bundesland) und die jeweilige IP-Adresse sowie das Gerät, von dem sich aus angemeldet wurde.

Falls dort ungewöhnliche Anomalien auftreten, könnt ihr von einem Netflix-Parasiten ausgehen!

© Netflix

Trick 3: Download-Geräte verwalten

Ein letzter, recht nützlicher Trick, ist unter dem Pfad Konto > Einstellungen > Download-Geräte verwalten zu finden. Wenn ihr ganz sicher gehen möchtet, seht ihr hier, wer die Berechtigung hat, Netflix-Inhalte zu downloaden. Sollte jemand diese Erlaubnis nicht haben, lässt sich die Person ganz einfach durch Konto > Aus allen Geräten ausloggen entfernen.

Allgemein empfehlen wir euch, euren Netflix-Account stets im Auge behalten. Mit den immer teurer werdenden Abokosten solltet ihr ganz sicher gehen, wer Zugriff auf euer Konto hat.

Allgemein ist es wichtig aufzupassen, da vor kurzem eine künstliche Intelligenz vorgestellt wurde, die ganz genau erkennen kann, ob ihr euer Standard-Netflix-Abo mit jemandem teilt. Denn wenn Netflix sich für solch ein Programm entscheiden würde, könnten Benutzer gesperrt werden, auch wenn diese nicht einmal wissen, dass sie ihren Account unerlaubt mit anderen teilen.

Also ändert regelmäßig euer Netflix-Passwort!