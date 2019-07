Netflix - Sandman: Netflix sichert sich Rechte und plant Verfilmung des Neil Gaiman-Klassikers

Autor Neil Gaiman hat im Moment alle Hände voll zu tun. Neben mehreren Büchern, die er pro Jahr herausbringt, überwacht der Bestseller-Schreiber zusätzlich eine Reihe von Adaptionen. Neben bekannten Projekten wie „Coraline“, „American Gods“ und „Good Omens“ soll in der nahen Zukunft seine beliebte Comicbuch-Reihe „Sandman“ von Netflix verfilmt werden.

Neil Gaiman ist ein bekannter Name in der Welt des Fantasy und Science-Fiction. Der britische Buchautor, der zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Comics und Drehbücher geschrieben hat, scheint in Hollywood großen Anklang zu finden. Seine Bücher Coraline und „Der Sternenwanderer“ wurden bereits zu erfolgreichen Filmen produziert, während Romane wie „American Gods“ und „Good Omens“ momentan auf Amazon Prime Video zu den erfolgreichsten Serien gehören.

Gaimans Geschichten sind oftmals in einem einzigartigen und seltsamen Ton geschrieben, mit bunten Charakteren ausgeschmückt und nicht selten provokativ. Weiterhin ist der Autor für sein Interesse an Göttergeschichten und Mythologie bekannt, die er immer wieder in seine Geschichten einfließen lässt. Jetzt soll ein weiteres Projekt verfilmt werden, das ebenfalls mit dem Reich der Götter zu tun hat.

Diesmal hat sich Netflix die Rechte zu einer seiner Titel gesichert. „Sandman“ ist eine Comicbuchreihe von DC, die mittlerweile aus 75 Bänden besteht. Hierbei dreht es sich um den Protagonisten Dream (gerne auch mal Morpheus, Oneiros oder Traumweber genannt), der als Herrscher des Traumreichs mit seinen Geschwistern Destiny, Death, Destruction, Desire, Despair und Delirium Abenteuer erlebt. Hierbei treten immer mal wieder bekannte Rollen aus der Mythologie (Loki, Odin und mehr) und anderen DC-Comics auf. Die Handlung nimmt eine Wendung, als Dream Anfang des 20. Jahrhunderts von Okkultisten gefangengenommen wird.

Infos über Länge und dem Serienstart der 1. Staffel gibt es allerdings noch nicht. Wir informieren euch, wenn es Neuigkeiten zur Serie gibt.

The rumors are true. The tangled story of Morpheus, King of Dreams is becoming a Netflix series! Warner Brothers and executive producer Allan Heinberg (Wonder Woman screenwriter) have signed on to bring the dream of Neil Gaiman’s The Sandman into reality. pic.twitter.com/cOMjPL5cqp