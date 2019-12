Netflix - Lost in Space - Erster Trailer zu Staffel 2 erschienen, Startdatum für Weihnachten angekündigt

Netflix hat den ersten Trailer zur „Lost in Space: Staffel 2“ veröffentlicht. Ein Startdatum der neuen Folgen ist ebenfalls bekannt. Ihr könnt euch den Trailer hier ansehen!

Besser zu spät als nie: Wenige Wochen vor Start der 2. Staffel veröffentlicht Netflix den ersten Trailer zu „Lost in Space“. Das epische Sci-Fi-Familiendrama, welches im April 2018 die Geschichte der gestrandeten Familie Robinson im All erzählte, geht in die nächste Runde. Wir verraten euch, was ihr von den neuen Folgen erwarten dürft.

Diese News enthält potenzielle Spoiler zu Staffel 1 von Lost in Space!

Eine neue Galaxie

Fans der Serie „Lost in Space“ dürfen sich endlich über den ersten Trailer zu Staffel 2 freuen. Die Serie war 2018 für Netflix ein großer Hit gewesen, danach wurde es jedoch sehr still um die Show, die die Geschichte der Familie Robinson erzählt, die nach einem Unfall auf einem fremden Planeten strandet.

Der neue Trailer verspricht große Gefahren für die Robinsons (und Don West), die im Finale der Staffel 1 in eine andere Galaxie sprangen. Aus dieser scheinen sie in der neuen Staffel wieder entfliehen zu wollen, was jedoch ohne die Hilfe des freundlichen Roboters, mit dem Sohn Will sich befreundete, gar nicht zu einfach erscheint.

Lange müssen sich die Zuschauer nicht mehr gedulden, Staffel 2 erscheint nämlich pünktlich zu Weihnachten. Am 24. Dezember 2019 geht „Lost in Space“ auf Netflix in die zweite Runde und wird die Zeit zwischen Star Wars Episode IX - Das Erwachen Skywalkers und der neuen „Star Trek: Picard“-Serie perfekt überbrücken.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen: