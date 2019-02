Netflix - Diese Serien und Filme verschwinden im Februar 2019 aus dem Programm

Im Monat Februar 2019 werden verschiedene Filme und Serien aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Februar 2019 entfernt Netflix unter anderem Filme wie 12 Years a Slave, Transcendence und Cloverfield aus dem Angebot.

Bereits am gestrigen Donnerstag, den 31. Januar 2019 hat Netflix zahlreiche Filme und Serien aus dem Angebot genommen.

Ab dem 31. Januar nicht mehr bei Netflix:

Blutsbande

Im Zeichen des Bösen

Minority Report

A Faster Horse

Grease

Die Frau des Zeitreisenden

Arne Dahl: Misterioso

Komm schon! (Staffel 1)

Sun Belt Express

Pocahontas

Per Anhalter durch die Galaxis

Game Face

I Am Your Father

Lockere Geschäfte

The Lucky One

Hauptsache Beverly Hills

Zu scharf, um wahr zu sein

Männerherzen

Rock of Ages

Anchorman - Die Legende kehrt zurück

Alarmstufe: Rot 2

Turbulenzen und andere Katastrophen

Inferno

Hija única

Peter Pan: Neue Abenteuer in Nimmerland

The Submarine Kid

Lift me up

Cut From a Different Cloth

Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die im Februar 2019 aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Serien - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Serien sind nur noch im Februar 2019 auf Netflix verfügbar:

Sketch History Neues von gestern - 28. Februar 2019

Filme - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme sind nur noch im Februar 2019 auf Netflix verfügbar:

12 Years a Slave - 01. Februar 2019

- 01. Februar 2019 American Hustle - 01. Februar 2019

- 01. Februar 2019 Transcendence - 01. Februar 2019

- 01. Februar 2019 Ich glaub', ich steh im Wald - 03. Februar 2019

- 03. Februar 2019 L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn - 03. Februar 2019

- 03. Februar 2019 Wie durch ein Wunder - 03. Februar 2019

- 03. Februar 2019 Fighting - 03. Februar 2019

- 03. Februar 2019 Girls United - Gib Alles! - 03. Februar 2019

- 03. Februar 2019 Cloverfield - 04. Februar 2019

- 04. Februar 2019 Sharknado 3 - 05. Februar 2019

- 05. Februar 2019 Sharknado 2 - 05. Februar 2019

- 05. Februar 2019 Sharknado 4 - 05. Februar 2019

- 05. Februar 2019 Sharknado - 05. Februar 2019

- 05. Februar 2019 Sharknado 5: Global Swarming - 05. Februar 2019

- 05. Februar 2019 Stadtlandliebe - 06. Februar 2019

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

