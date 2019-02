Netflix - Diese 28 Serien und Filme verschwinden in wenigen Tagen

Zum Ende des Monats hin wegen insgesamt 28 Serien und Filme aus dem Netflix-Programm gestrichen. Wir geben euch einen Überblick und verraten, welche Inhalte bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Ende Februar 2019 entfernt Netflix unter anderem Filme wie Hulk, Black Swan und Shaun of the Dead aus dem Angebot.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Februar 2019 findet ihr übrigens hier:

Netflix Neu im März 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Serien - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Serien sind nur noch wenige Tage auf Netflix verfügbar:

Sketch History - Neues von gestern - 28. Februar 2019

Filme - Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme sind nur noch wenige Tage lang auf Netflix verfügbar:

Underworldf: Blood Wars - 27. Februar 2019

- 27. Februar 2019 Departed - Unter Feinden - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Die Unglaublichen - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Shaun of the Dead - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Black Swan - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 American Gangster - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 The Red Thread - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 The Others - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Verliebt und ausgeflippt - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Ein Mann namens Ove - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Final Destination - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Je suis Charlie - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Sketch History - Neues von gestern - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Top Gun - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Bolt - Ein Hund für alle Fälle - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Autin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 William Shakespeares Romeo + Julia - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Ein perfekter Mord - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Zum Töten freigegeben - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Austin Powers in Goldständer - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Casper - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Hulk - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Hanni & Nanni 2 - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Vollidiot - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 We are Not Alone - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Der Bär ist los! Die Geschichte von Bruno - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 The Exorcism of Anna Ecklund - 28. Februar 2019

- 28. Februar 2019 Wolferine vs. Gladiator in: Les Miserables - 28. Februar 2019

Wir werden euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden.

Netflix Nightflyers: Neue Serie von Game Of Thrones-Autor ab heute verfügbar

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.