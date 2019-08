Netflix - Darum sammelt die Streaming-App die Fitness-Daten von Smartphone-Usern

Einigen Smartphone-Nutzern des Streaming-Anbieters Netflix fiel etwas Kurioses auf: Die App sammelte ihre Fitness-Daten. Warum Netflix wissen will, wie aktiv wir sind, verraten wir euch hier.

Es ist schon merkwürdig. Einigen Smartphone-Nutzern, die sich Filme und Serien auf der Netflix-App anschauten, wurden plötzlich vom Anbieter gefragt, ob sie ihre Fitness-Daten teilen möchten. Zu Recht fragten sich die verwirrten Kunden, warum Netflix wissen will, wie aktiv wir im Alltag sind. Nun hat sich der Streaming-Dienst selbst dazu geäußert.

Netflix Bewegungs-Tracking war bei manchen Android-Nutzern aktiv

Netflix sammelt Fitness-Daten

Für viele Pendler ist Netflix eine optimale Lösung, um lange Bahnfahrten etwas interessanter und kürzer zu gestalten. Jedoch erlebten einige On-The-Go-Nutzer der App in den letzten Wochen etwas Merkwürdiges. Wie der Stern berichtete, fragte der Streaming-Anbieter via Pop-Up-Meldung vereinzelte Benutzer nach der Berechtigungsfreigabe ihrer Fitness-Daten.

Daraufhin wandte sich Twitter-User BetoOnSecurity an die Streaming-Firma, um der Sache auf den Grund zu gehen:

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g — Beto on Security (@BetoOnSecurity) July 27, 2019

Noch bevor Netflix auf die Frage antworten konnte, machten sich natürlich einige kreative Theorien im Internet breit. Um dem ein Ende zu setzen, reagierte Netflix mit dieser eher unbefriedigenden Antwort:

"Wir prüfen ständig die Art, wie wir unseren Abonnenten eine bessere Nutzungserfahrung bieten können. Hier handelte es sich um einen Test, wie wir die Abspiel-Qualität von Video verbessern können, wenn die Nutzer unterwegs sind. Wir planen aktuell nicht, das so auf alle Nutzer auszuweiten."

Nutzer bleiben kritisch

Die Veröffentlichung ihrer Fitness-Daten betrifft momentan nur wenige Nutzer, denn die Berechtigung kann erst mit dem aktuellen System Android Q gegeben werden. Trotzdem bleiben die Abonnenten kritisch und zweifeln an Netflix Intentionen. Auf Internetforen wie Reddit und Twitter wird weiterhin über den Grund der Berechtigungsfreigabe der Fitness-Daten spekuliert.

Manche vermuten, dass Netflix aktiv an einem Podcast-Ableger arbeitet, mit dem zum Beispiel Comedy-Specials nur unterwegs gehört werden können. Etwas kreativere User, wie zum Beispiel Twitter-Mitglied mxshimxshimxshi vermutet, dass Netflix sicher gehen will, dass der "chill"-Anteil von Netflix and Chill wirklich eingehalten wird.

Was glaubt ihr hat Netflix mit unseren Fitness-Daten tatsächlich vor? Lasst uns eure Theorien in den Kommentaren wissen!