Need for Speed: Heat - EA versichert: Keine Lootboxen enthalten

Obgleich Electronic Arts zum Beispiel in der FIFA-Reihe an der Überraschungsmechanik festhält, soll es in „Need for Speed: Heat“ zumindest keine Lootboxen oder ähnliches geben. Ein Entwickler hat nun ein paar Worte zum Sachverhalt verloren.

Falls ihr euch Sorgen gemacht habt, dass ihr in Need for Speed: Heat mit Lootboxen zugeschmissen werdet, gibt es jetzt offenbar noch vor Release eine Entwarnung. Electronic Arts will aus dem Lootbox-Fiasko, das sie bei Star Wars: Battlefront 2 an den Tag gelegt haben, gelernt haben. In „Need for Speed: Heat“ soll es gar keine Lootboxen geben.

Während die Community auf Reddit ihre schlimmsten Befürchtungen ausformuliert, hat sich Ben Walke, Community Manager von EA, zu Wort gemeldet. Er meint in Hinsicht auf die gefürchteten Lootboxen:

„Es gibt keine und es wird keine Lootboxen in NFS: Heat geben.“

Obendrauf gibt es noch ein paar Details zum Postlaunch. Hier soll es Autopakete in DLC-Form sowie ein Zeitspar-DLC geben, die in diesem Jahr erscheinen. Letzteres offenbart alle Sammelobjekte auf der Karte. Ihr könnt euch diesen DLC also ähnlich wie die Zeitspar-DLCs aus Assassin's Creed: Origins vorstellen, die euch nach dem Kauf zum Beispiel alle Sternbilder (Steinkreise) oder alle Gräber anzeigen lassen.

Need for Speed: Heat Offiziell enthüllt: Infos, Trailer und Release-Termin!

Und das war es dann auch schon mit den Informationen zum derzeitigen Standpunkt. Ob es anderweitige Mechaniken diesbezüglich geben wird oder sich die kosmetischen Items lediglich auf die Auto-DLC-Packs beziehen, bleibt vorerst abzuwarten. „Need for Speed: Heat“ erscheint am 08. November 2019 für die PS4, Xbox One und den PC.

Hier könnt ihr NFS: Heat vorbestellen!