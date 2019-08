Need for Speed: Heat - Jetzt vorbestellen: Collector's Edition mit Steelbook und Modell-Auto

Need for Speed: Heat

Gestern kündigte EA offiziell „Need for Speed: Heat“ mit einem ersten Trailer an. Nun lässt sich das Spiel vorbestellen. Neben der Standard-Edition warten auch eine Collector's Edition oder ein separates Steelbook auf euch. Am Herbst dürft ihr das virtuelle Gaspedal malträtieren. Am 08. November 2019 erscheint Need for Speed: Heat für PS4, Xbox One sowie PC und verspricht rasante Verfolgungsjagden mit der Polizei vor der malerischen Küsten-Kulisse von Florida. Need for Speed: Heat Offiziell enthüllt: Infos, Trailer und Release-Termin! Need for Speed: Heat jetzt vorbestellbar Ab sofort habt ihr die Möglichkeit euch das Spiel im Vorhinein zu sichen. Fans können dabei sogar noch besondere Goodies dazukaufen. Natürlich wird eine Standard-Variante geboten, die „Need for Speed: Heat“ im normalen Keepcase enthält. Wer scharf auf ein Steelbook ist, kann sich dieses separat erwerben (ohne Spiel darin). Für die hartgesottenen Bleifüße unter euch, bietet EA zudem eine Collector's Edition an. Vorsicht: Auch diese enthält kein Spiel. Seht sie also als Bonus zur Standard-Variante. Die Collector's Edition enthält ein Notizbuch, das Steelbook, Magnete, Sticker und als i-Tüpfelchen ein Polestar-1-Modell. Bei Amazon vorbestellbar: Need for Speed: Heat Standard-Edition* Need for Speed: Heat Steelbook* Need for Speed: Heat Collector's Edition* © Electronic Arts Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

