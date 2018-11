Narcos: Rise of the Cartels - Offizieller Name bekannt, wird sich an Handlung der ersten Staffel orientieren

Im 3. Quartal 2019 wird der Strategietitel Narcos: Rise of the Cartels erscheinen. Das Spiel soll sich an der Handlung der ersten Staffel orientieren. Nun ist ein erster Trailer zu dem kommenden Projekt veröffentlicht worden.

Update vom 17. November 2018

Mittlerweile sind neue Details zu dem kommenden Narcos-Videospiel bekannt geworden. Das Spiel wird offiziell auf den Namen Narcos: Rise of the Cartels hören und als Action-Strategietitel erscheinen. Als Release-Termin wird bislang lediglich das 3. Quartal 2019 genannt.

Die Handlung soll sich an der ersten Staffel der Serie orientieren. Ihr schlüpft in Narcos: Rise of the Cartels in die Rolle der DEA oder des Medellín-Kartell.

Den ersten Teaser-Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeile eingebunden.

Originalmeldung vom 15. März 2018

Curve Digital hat bekanntgegeben, dass im Frühjahr 2019 ein Videospiel veröffentlicht werden soll, das auf der bekannten Netflix-Serie Narcos basiert.

"Narcos ist eine fantastische Lizenz, mit der wir arbeiten können", sagte Jason Perkins von Curve Digital. "Diese von der Kritik gefeierte Show von Gaumont eignet sich perfekt für die Ausführung eines Videospiels und wir sind begeistert und stolz darauf, dies auf den Markt zu bringen."

Entwickelt wird der Titel von Curve Digitals Schwesterfirma Kuju Entertainment. Narcos soll für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC erscheinen.

"Wir freuen und darauf, ein Spiel zu entwickeln, das der fantastischen Story und der grellen Action der Netflix-Serie entspricht", so Kujus Studioleiter Brynley Gibson in einer Pressemitteilung. "Wir sind unglaublich aufgeregt und arbeiten an einigen tollen Gameplay-Elementen, die sowohl den Fans als auch den Spielern gefallen werden".

"Curve Digital ist ein weltweit führender Anbieter von Videospielen und wir vertrauen darauf, dass sie mit unserem ersten Narcos-Konsolentitel ein Spiel entwicklen, das Millionen von Narcos-Fans begeistern wird und ihnen die Geschichten und Charakteren der letzten drei Staffeln näherbringt", ergänzt Tim Stephen, Leiter der Rechts- und Wirtschaftsabteilung von Gaumont.

Weitere Details zu dem kommenden Narcos-Titels haben die Verantwortlichen bislang nicht veröffentlicht.

Narcos Staffel 4 offiziell angekündigt

Netflix: Staffel 4 erscheint 2018

In einer offiziellen Pressemitteilung wurde bereits im vergangenen Dezember ein Starttermin für dieses Jahr bestätigt. Da die dritte Staffel von Narcos in der zweiten Jahreshälfte 2017 erschienen ist, gilt ein Startdatum zwischen August bis November 2018 als wahrscheinlich. Ein erster Teaser-Trailer hatte Mexico als neuen Schauplatz bestätigt. Es wird vermutet, dass sich die Handlung auf das Juarez-Kartell konzentrieren wird.

Nachfolgend haben wir den offiziellen Teaser-Trailer zu Narcos: Staffel 4 für euch eingebunden, der zwar noch nicht allzu viel verrät, aber euch allein musikalisch auf das Geschehen einstimmen dürfte.

Netflix: Neue Serien und Filme, April 2018

Netflix hat die ersten Neuerscheinungen im April 2018 bekannt gegeben. Dazu gehören natürlich auch mehrere Eigenproduktionen des Unternehmens. Wir haben den Überblick zu den neuen Serien und Filmen auf Netflix im April. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Netflix Die ersten Serien und Filme für April sind bekannt