Monstrum 2 - Multiplayer-Fortsetzung des Survival-Horrorspiels erscheint 2020

„Wir waren begeistert von allen Fans, die das erste Spiel genossen haben, und wir freuen uns sehr, weiter in das Monstrum-Universum eintauchen zu können, um ihnen mehr von dem zu geben, was sie genießen. Während der erste Titel ein Einzelspielerlebnis war, wird sich Monstrum II auf ein Horrorerlebnis konzentrieren, das man mit anderen bestreitet“, so Creative Director Adam Dart.

Die Hindernisse auf der Seefestung ändern sich ständig, also gilt es eine Lösung zu finden. Im zweiten Teil des Horrorspiels könnt ihr eure Umgebung aktiver für euch nutzen, um eine der zahlreichen Lösungen zur Flucht zu finden. So könnt ihr zum Beispiel verschiedene Gegenstände benutzen, um versteckte Routen zu finden, Objekte zerschlagen oder als Monster auch klettern, um eure Beute in einen Hinterhalt zu locken.

