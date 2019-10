Minecraft - Trifft auf DOOM in der brutalsten Mod aller Zeiten

Ein kleines Upgrade für den Sandbox-Titel „Minecraft“ verändert das Spiel von Grund auf. Bei „Brutal Minecraft“ handelt es sich um die brutalste Mod aller Zeiten – hinter Brutal Doom, versteht sich.

Wenn ihr dachtet, dass Minecraft nur etwas für kleine Kinder ist, dann habt ihr euch sichtlich geirrt. Kaum ein Spiel ist so brutal wie „Minecraft“ – zumindest in der Full-Conversion-Mod „Brutal Minecraft“.

Bei „Brutal Minecraft“ handelt es sich um eine Mod (in der Modding-Szene sagt man aber eigentlich eher Wads zu Doom-Mods, weil es .wad-Dateien sind), die DOOM (1993) in einem neuen Glanz erstrahlen lässt, in einem blutrot verschmierten Glanz.

Brutal Minecraft

Falls ihr euch also schon immer einmal in die Welt von „Minecraft“ begeben wolltet, aber die Creeper und andere Monstrositäten mit schlagkräftigeren Schießeisen pulverisieren möchtet, könnte diese brutale Mod-Adaption etwas für euch sein.

Via ModDB könnt ihr direkt mit dem feuchtfröhlichen Blutbad loslegen. Der Macher DooMFOREVER7z, hat aktuell die Beta in der 2.0-Version hochgeladen, die mit über 25 Waffen daherkommt, denn Abwechslung beim Metzeln muss sein! Updates wie eine Vollversion folgen in der Zukunft.

Ihr solltet auf jeden Fall beachten, dass es sich um eine Mod für „DOOM“ handelt, der Artstyle von „Minecraft“ demnach lediglich in einen First-Person-Shooter transferiert wurde. Und so spielt sich die Mod am Ende dann auch, wie ihr im nachfolgenden Video erkennen könnt.

Falls ihr die Wad herunterladen möchtet, um sie auszuprobieren, solltet ihr über eine lauffähige Version von „DOOM“ (1993) verfügen.