DOOM (1993) - Bekannte Mod Brutal Doom v21 feiert Gold-Release mit neuer Version

In „Brutal Doom v21 Gold“ wird wieder ordentlich geschlachtet! Dem Doom Slayer soll ja nicht langweilig werden und euch natürlich ebenfalls nicht. Die neueste Version der bekannten Mod bringt einige Updates mit. Der Download ist wie immer kostenlos.

Eine der bekanntesten und brutalsten Mods zu DOOM (1993) erscheint nun in einer neuen Version. Die Mod ist so brutal, dass sie sogar danach benannt wurde. Die Megawad „Brutal Doom“ ist nun in der Version 21 verfügbar. Auf dieses Update hat die Community lange Zeit gewartet.

Die Daten gibt es schon seit einigen Tagen zum kostenlosen Download. Doch erst jetzt gibt es einen offiziellen Teaser-Trailer, um den Release gebührend zu zelebrieren. Diesen haben wir euch unterhalb der News verlinkt.

Brutal Doom v21 Gold

Die Mod „Brutal Doom“ ist eine extreme Abwandlung des Originalspiels. Nicht zuletzt durch den hohen Gewaltgrad machte sich die Mod in der noch heute recht lebhaften Fangemeinde rund um „DOOM“ (1993) einen Namen. Es gibt sinnvolle Verbesserungen wie einem sekundären Feuermodus für alle Waffen, ein verbessertes Benutzerinterface und aufgemöbelte Grafik.

Die 21. Version von „Brutal Doom“ bringt ein schnelleres Waffen-Wechsel-System, womit ihr noch schneller zwischen euren mächtigen Wummen hin- und herwechseln könnt. Außerdem wurde der Nahkampf überarbeitet. Jetzt könnt ihr den blutsabbernden Dämonen buchstäblich direkt ins Gesicht treten, wenn sie denn über eines verfügen. Davon ab gibt es ein verbessertes Gore-System, das nun mit besseren Sprites und einem professionelleren Look überzeugt.

Ebenfalls neu: Die Immersion lässt sich im besten Fall nun steigern, indem ihr auf die weibliche Stimmoption zurückgreift. Dadurch lässt sich die Stimme des Doom Slayers ganz einfach austauschen. Zu guter Letzt wären da noch die neuen Details auf der Karte, die seitens des Modders SGtMarkIV nun aufgefüllt wurden. Zuvor gab es an einigen Stellen nur leere Passagen zu sehen.

Falls ihr die Mod ausprobieren möchtet, dann solltet ihr mal auf ModDB vorbeischauen. Hier könnt ihr alles herunterladen, was ihr benötigt.