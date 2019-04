Metroid Prime 4 - Retro Studios vergrößert das Entwicklerteam stark

Retro Studios sucht nach weiterer Verstärkung für „Metroid Prime 4“. Zahlreiche Stellen in fast allen Sparten sollen besetzt werden.

Vor zwei Jahren wurde Metroid Prime 4 für die Nintendo Switch angekündigt. Die Entwicklung schien jedoch holprig zu verlaufen, weswegen Nintendo einen Neustart koordinierte und den renommierten Retro Studios das Projekt überließ. Das texanische Studio hat bereits die ersten drei Teile der Metroid Prime-Reihe hervorgebracht und arbeitet nun am nächsten großen Abenteuer von Weltraumamazone Samus Aran.

Metroid Prime 4 Entwicklung eingestellt, Retro Studios übernehmen Projekt

Mehr Unterstützung für das Samus-Abenteuer

Wie nun bekannt wurde, vergrößert Retro Studios sein Entwicklerteam für „Metroid Prime 4“. Zahlreiche neue Stellen wollen besetzt werden. Das gab der Nintendo-eigene Entwickler über die offizielle Webseite und Social Media bekannt.

Für zwölf verschiedene Bereiche werden hochklassige Neuzugänge für das „Metroid Prime 4“-Team gesucht. Unter anderem ein Art Director, Product Tester, Character Artist und Cinematics Artist. Durch die neu hinzukommenden Kräfte wird uns wohl ein größeres Spiel erwarten als gedacht.

Bislang ist noch nichts an Gameplay oder anderen Informationen zu „Metroid Prime 4“ durchgesickert. Die Entwicklung bei Retro Studios dürfte auch erst am Beginn liegen. Welches Studio vorher für das Weltraumabenteuer verantwortlich war, hält Nintendo geheim. Wann uns „Metroid Prime 4“ oder überhaupt erste Bilder dazu erwarten, steht noch in den Sternen - es dürfte aber noch eine ganze Weile dauern!