Meisterdetektiv Pikachu - Ryan Reynolds teilt Link zum komplett geleakten Film ... oder etwa doch nicht?

Im Rahmen der Marketingstrategie für „Meisterdetektiv Pikachu“ haben Ryan Reynolds und Warner Bros. den kompletten Film auf YouTube veröffentlicht. Doch es ist nicht alles so, wie es scheint.

Eine Stunde, zweiundvierzig Minuten und dreiundfünfzig Sekunden. So lange dauert das vor Kurzem hochgeladene Video auf einem anonymen Youtube-Channel zu Meisterdetektiv Pikachu. In einer Reihe von Tweets teilte Ryan Reynolds, Synchronsprecher von Pikachu, den Link zum vermeintlich geleakten Film. Nach großem Schock kam dann der Twist: Der komplette Film wurde doch nicht hochgeladen ... auf jedenfall nicht so, wie wir es erwarten würden!

Pikachu tanzt!

Natürlich haben Warner Bros. und Ryan Reynolds den gesamten „Meisterdetektiv Pikachu“-Film nicht ins Netz gestellt. In typischer Marketing-Manier, die wir mittlerweile von Ryan Reynolds durch seine „Deadpool“-Filme gewohnt sind, ließ der Synchronsprecher von Pikachu sich etwas ganz Besonderes einfallen. In dem Glauben, dass der gesamte Film hochgeladen wurde, teilte der Schauspieler den Link zum Film auf Twitter.

Wer sich das Video anschaut, wird überrascht sein, denn die ersten Minuten des Videos wirken wirklich wie eine geleakte Version des Films. Die Logos der Produktionsfirmen am Anfang stimmen, selbst die Eröffnungsszene mit Justice Smiths Charakter wird wie im Original eingeleitet. Aber dann die große Überraschung. Der Film bricht ab und die restlichen 140 Minuten dürfen wir dem süßen Pikachu beim Tanzen zuschauen.

Fans nehmen es gelassen und feiern den gelungenen Streich in den Kommentaren. Denn allzu lange müssen sie ja nicht mehr warten, da morgen (09. Mai 2019) „Meisterdetektiv Pikachu“ landesweit in den Kinos erscheint. Was meint ihr zu dem Streich? Seid ihr im ersten Moment drauf reingefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

„Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ startet offiziell am 09. Mai 2019 in den deutschen Kinos!