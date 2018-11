Meisterdetektiv Pikachu - Die deutsche Version übersetzt als einzige das „Pika Pika“

Die Originalstimme von Pikachu wurde im offiziellen Trailer zum Film in nahezu allen Versionen übernommen. In der deutschen Fassung hingegen sah man sich dazu veranlasst, das „Pika Pika“ zu verändern.

Die Stimme von Pikachu sollte inzwischen wirklich jeder kennen, wird sie doch in allen Versionen des Anime von der japanischen Synchronsprecherin Ikue Otani verkörpert. Egal, ob ihr die französische oder deutsche Fassung anschaut, Pikachus Stimme bleibt immer gleich – und so sollte es auch im Film Meisterdetektiv Pikachu sein.

Im offiziellen Trailer zum Film war dies auch der Fall: Auf dem kleinen Boulevard mit den zahlreichen kleinen Ständen spricht Pikachu an einer Stelle zu Personen abseits des Hauptcharakters. Diese verstehen im Gegensatz zu ihm lediglich „Pika Pika“, wie es in der Pokémon-Welt nun mal auch üblich ist. In den verschiedensprachigen Versionen des Trailers wurde dabei auch die Stimme Otanis beibehalten – mit Ausnahme der deutschen.

Stattdessen spricht hier plötzlich der deutsche Synchronsprecher der Detektiv-Version, die im englischen Original von Ryan Reynolds übernommen wird. Und so kommt es dazu, dass wir merkwürdigerweise ein deutsches „Pika Pika“ zu hören bekommen.

Um diese Änderung zu verdeutlichen, hat ein Twitter-Nutzer die einzelnen Versionen miteinander verglichen: