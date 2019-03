Mega Drive Mini - Segas eigene Retrokonsole: Release, Preis und erste Spiele bekannt!

Sega plant eine eigene Retrokonsole, die auf dem Sega Mega Drive basiert. Die Ankündigung erfolgte bereits 2018, doch nun wissen wir, wann die Sega Mega Drive Mini erscheint und wie viel sie kosten soll. Außerdem haben sie die ersten zehn Spiele enthüllt.

Vor einiger Zeit hat Sega eine eigene Retrokonsole angekündigt. Ähnlich wie die NES Classic Mini, SNES Classic Mini oder PlayStation Classic wird Sega ihre eigene Version auf den Markt bringen und jetzt wissen wir, wann dies der Fall sein wird und welche Spiele enthalten sein werden.

Mega Drive Mini Sega bringt eigene Retrokonsole auf den Markt

Sega Mega Drive Mini und Sega Genesis Mini

Zumindest kennen wir nun die ersten zehn Games. Insgesamt soll die Retrokonsole mit 40 vorinstallierten Spielen zu euch nach Hause kommen. Die ersten Spiele umfassen:

Altered Beast

Castlevania: Bloodlines

Comix Zone

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Gunstar Heroes

Shining Force

Sonic the Hedgehog

Space Harrier 2

ToeJam & Earl

Und ein Release-Date gibt es direkt obendrauf. Zumindest soll die Sega Mega Drive Mini oder Sega Genesis Mini, wie sie in den USA originalgetreu lauten wird, am 19. September 2019 in den Vereinigten Staaten erscheinen. Wir gehen davon aus, dass sie zeitnah auf dem europäischen Markt zu haben sein wird. Der Preis beläuft sich auf 79,99 US-Dollar, hierzulande sind das 79,99 Euro.

Der Retrokonsole liegen zwei klassische Controller vom Sega Genesis bei. Ein USB-Power-Adapter, ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel sind ebenfalls dabei. Die Konsole kann ab sofort vorbestellt werden. Hier geht es zum entsprechenden Produkt:

