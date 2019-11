Marvel - She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight erhalten Serien und Filme im MCU

Zahlreiche TV-Serien mit einer Reihe neuer Charaktere erweitern das Marvel Cinematic Universe. Marvel-Chef Kevin Feige bestätigt, dass die neuen Helden She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight künftig auch in den Kinofilmen mitspielen werden.

Das Marvel Cinematic Universe wächst unaufhörlich weiter. Auch nach dem Ende der Infinity-Saga mit dem Kinohit „Avengers: Endgame“ dürfen sich Fans auf viele weitere Comic-Verfilmungen freuen. Die Pläne für Phase 4 und 5 sehen vor, neben einem Schwung an neuen Kinofilmen wird es künftig eine Menge ergänzende TV-Serien auf Disney Plus geben.

Während die ersten kommenden Serien wie „Loki“, „WandaVision“ und „Hawkeye“ die aus den MCU-Filmen bekannten Avengers zurückbringen, sieht es bei den angekündigten Serien „She-Hulk“, „Ms. Marvel“ und „Moon Knight“ anders aus. Hier werden neue Charaktere aus den Comics erstmals ins MCU eingeführt.

Dabei soll es nicht nur bei der Serienform bleiben, verspricht nun Marvel-Chef Kevin Feige. Die Superhelden sollen künftig auch in den kommenden MCU-Filmen mitspielen. Wie das im Einzelnen aussehen wird, ist noch völlig offen. Zunächst einmal lernen wir die Helden in ihren Solo-Serien kennen, die ab dem Jahr 2022 auf Disney Plus an den Start gehen werden.

She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight als Serie und im Kino

She-Hulk alias Jennifer Walters ist eine Anwältin und Bruce Banners Cousine in den Hulk-Comics. Als die junge Frau nach einem Unfall schwer verwundet wird, spendet ihr Bruce sein Blut und verleiht ihr unfreiwillig übernatürliche Kräfte: Sie wird grün, besitzt übermenschliche Stärke und ist fast unbesiegbar.

Hinter der Maske des Moon Knight verbirgt sich der ehemalige Boxer Marc Spector, der sich für die Schwachen einsetzt und ein ausgewiesener Experte für mehrere Kampfsportarten ist.

Ms. Marvel alias Kamala Khan wurde in den Comics als Nachfolgerin von Carol Danvers eingeführt, als diese zu Captain Marvel wird. Die 16-Jährige bewundert Carol Danvers als Superheldin und wünscht sich, eines Tages ebenso schön und stark zu sein. Als sich die Gelegenheit bietet, wird sie selbst zur Superheldin.